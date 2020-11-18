المقالات

حين تكون الفديرالية "نص ردن"

71 2020-11-18

 

حمزة مصطفى||

 

من سد النهضة الى التيغراي, هذه هي أثيوبيا التي طلعت فيدرالية اتحادية حالها حال الولايات المتحدة الاميركية والسويد وسويسرا و"احنه ماندري". من منكم سامع بـ "التيغراي"؟ أنا شخصيا لم أسمع بهذه المفردة الإ قبل حوالي إسبوع حين نشب فجأة نزاع مسلح داخل أثيوبيا. حين إنكشفت غبرة النزاع ظهر إنه بين الدولة الفيدرالية الإتحادية الأثيوبية وبين أحد أقاليمها . 

كل الذي كنت أعرفه عن إثيوبيا ينتمي الى تاريخ بعضه موغل بالقدم والمتمثل بهجرة المسلمين الأوائل الى الحبشة على عهد النجاشي.و"خلف الله" على فيلم الرسالة لمخرجه  الراحل الكبير مصطفى العقاد أن عرفنا على ملك لن يظلم في أرضه أحد. وبالفعل لم يسلم النجاشي  طبقا لسيناريو الفيلم ولا أعرف إن كان ذلك جزء من مرويات التراث أم لا  المسلمين المهاجرين الى أعز أصدقائه آنذاك عمرو بن العاص قبل إسلامه.

وفي التاريخ الحديث أعرف إثيوبيا من خلال الإمبراطور هيلاس هيلاسي الذي كان هو الآخر شاها مثل الشاه أريامهر شاه إيران الأسبق محمد رضا بهلوي. وهيلاسي حكم أثيوبيا عقودا طويلة من  الزمن, وكان ينوي البقاء مدى الحياة لولا ضابط مغمور إسمه منغستو هيلا ميريام  الذي وضع حدا لرغبته تلك. تسلم  ميريام السلطة في أثيوبيا أيام الإنقلابات التي كانت قبل عقود "على أفا من يشيل". كل مستلزمات الإنقلاب ضابط برتبة رائد ودبابة "نص ردن" ومكان خفي لمقر الإذاعة لإذاعة البيان رقم واحد وضابط خائن داخل القصر شريطة أن يكون من "حبال مضيف" الملك أو الرئيس أو الإمبراطور .

مع  ذلك تطورت الأوضاع والأحوال في أثيوبيا بشكل سريع نحو النهضة. قوام هذه النهضة "سد النهضة" على نهر النيل برغم كل ما أثاره ولايزال يثيره من مشاكل وإعتراضات من قبل مصر والسودان بسبب مابات يعرف بالغطرسة الأثيوبية وتعاملها المتعالي بوصفها دولة منبع مع دول المصب التي هي السودان ومصر. مصر بالذات تضع حتى الآن يدها عى الزناد في حال بقيت أديس أبابا متمسكة بموقفها في ملء السد. المفاوضات الشائكة والوساطات الدولية لم تؤثر كثيرا في الحد من العناد الأثيوبي.

لاننسى إننا حسدنا إثيوبيا قبل معارك تيغراي الإقليم الفيدرالي. فلأول مرة تتسلم سيدة منصب رئيسة الدولة وهي الدبلوماسية سهلى  ورق زودي. حسدنا أثيوبيا أيضا لأن مسلما هو آبي أحمد تولى منصب رئيس الوزراء. صحيح أن أثيوبيا بلد متعدد الأعراق والديانات لكن وصول سيدة الى منصب رئيسة البلاد في بلد ديمقراطي السلطة فيه للبرلمان ومسلم يتولى المنصب التنفيذي الأول في البلاد يعد تطورا مهما لاسيما في القارة الأفريقية.

المفاجأة التي لم تكن تخطر على البال, ربما بالي أنا بوصفي لم أسمع من قبل بالتيغراي هي إندلاع النزاع المسلح  الآن بين الدولة الإتحادية وبين أحد أقاليمها. وطبقا لما يجري تداوله فإن السبب الرئيس لهذا النزاع يعود الى أن فيدرالية الجماعة "نص ردن". نصيحة: يتعين على كل من فيدراليته "نص ردن" أن "يباوع" على تيغراي التي حتى إرتيريا طلعت لها صفح. فليس كل نظام فيدرالي .. ردن ونص.

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حين تكون الفديرالية "نص ردن"
التربية الرقمية..هل ستكون موازية للتربية الاجتماعية؟!
ماذا يعني تحويل المطعم التركي الى أيقونة؟!
تاملات في خطب المرجعية قبل سنة
النتائج المريحة..في الإنتخابات الجريحة
نحو مبدأ الثأر العالمي المستدام..!
إلغاء حاكمية الله..!
تريدون الأكراد أم لا تريدونهم؟!
زوبعة الضربة الامريكية، بعد خسارة ترامب
التحالف الجديد ...!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك