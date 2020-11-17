زوبعة الضربة الامريكية، بعد خسارة ترامب

علي فضل الله الزبيدي||

الملاحظ مع نهاية كل ولاية لرئيس يتم التلويح بسحب القوات الامريكية خصوصا من العراق و سوريا وتقليل القطع الحربية في الخليج، وهو نوع من الابتزاز العسكري والامني الصهيونية امريكي،وفي الحقيقة هو انكماش واعادة تموضع للقوات الامريكية، او شبيه بعملية جلوس اللاعبين على دكة الاحتياط اي ان اللاعبين يبقون في الملعب.

الغرض من هذا الامر، هو تحريك المياه الراكدة وتغيير موازيين القوى في المنطقة وقد يصل زج دول المنطقة بحروب ومواجهات مباشرة وغير مباشرة(استنزاف للدول العربية والاسلامية)في المنطقة

وثانيا زيادة هرمون فوبيا ايران لدى الدول الخليج ايام تهيئتها للحلب والابتزاز الصهيو امريكي(يطبخوهم للرئيس الجديد)

ومن هنا استبعد ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات من ان ترامب سيقدم على استهداف الجمهورية الاسلامية او حزب الله في لبنان، فمصالح امريكا المنتشرة في كل الشرق الاوسط ستكون تحت مرمى نيران سلاح المقاومة

هكذا اقرأ السيناريو الامريكي

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