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بالمختصر.. حول تهديدات الضربة المزعومة


 

✍️مظهر الغيثي||

 

لا استبعد ضربة امريكية لإيران او لمصالحها لكن بشرط:

يجب أن تكون هناك حجة ظرفية بما يعني أن يكون هناك تحرش على الأرض كان يكون عسكري او سياسي او غيره وبخلافه سيكون من الصعب توجيه ضربة لإيران.

السؤال الثاني هل سيكون هناك ضربات إقليمية إلى لبنان والعراق والجواب نعم لكن بشرط ان يكون هناك زحف ايراني على مساحة المصالح الأمريكية داخل تلك الدول وحكوماتها وكل هذا ضمن مساحة زمنية تنتهي بتسليم السلطة في امريكا.

إذا نحن نعد الأيام للعبور من الازمة التي قد تطال بلداننا وحياة ابنائنا.

إيران تفهم كيف تدير اللعبة وامريكا فيها من يؤيد الضربة ومن يختلف معه وحتى تغلب كفة المناؤين للضربة والمؤيدين للتفاوض المثمر ستكون المنطقة على كف عفريت.

ان اغلب المفاوضات الان هي عبث ولن تستطيع الوصول إلى نهايات مرضية لذلك نرجح المناورة في التفاوض حتى الوصول إلى نقطة ثابتة وآمنة يمكن من خلالها البدأ بترتيب الأوراق من جديد.

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