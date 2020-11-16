بأيّ وسيلةٍ أسرتَ القلوب؟!

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مٰاْزِن البعيجٖي || يَا روايةَ عشقٍ تُقرأُ منْ على منبرِ السماء ِ، نصغي إليها لحنًا تطربُ له الروحُ والهواءُ... يهزّ عنفوانَ كلّ قلوبنا الموصدة ، طارقٌ من سليمانيّ والمهندس وهمسٌ بجناحِ المودة . ... روايةٌ أكملتْ شوطهَا ولمْ يكملِ القرّاءُ روايتها.... وبقيتْ فصولٌ تحنّ لها أصولٌ.. وعلى جفنِ كلّ عاشقٍ تتلألأ لامعةً حزينةً لم تزل ، فائرةً حائرةً... أيّ عزاءٍ يكملُ مشهدَ الشّهادة!! وَمرّ عامٌ ونيرانُ شارعِ المطارِ موقدة ... هُنا تقطّعتْ للعباسِ يدٌ وخاتِمها لمْ يطلع ، وهنا أمتزجْ لحمٌ ومشاعرٌ وهمسٌ ، وانفاسٌ يعرفها الفجرُ والقمرُ ، وحصى بَلّهُ دمعٌ وتناهيدٌ تحتضر... وهنا أُحرقتْ لزينبٍ خيامها... يومَ الحارسِ شهيدا ترجلْ . روايةٌ تعدّت في شيوعِ حروفها وهي تلطمُ الخدودَ وترسلُ ... يٰا أهلَ العشقِ لم تتذوقوا شهدَهُ ، فالتقطيعُ والنيرانُ وما حلّ ، مطيةُ زمامِ عنانها بيدِ ملكٍ مرسلٍ ، بيدهِ طبقٌ من ذفرٍ احمرٍ وزبرجدٍ يتوسل... حارسٌ على مرقديكما يا أولياءُ السّر ، استقبلِ الأكفّ وأهشّ الدموعَ من على خدودِ الثّكل.. البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..