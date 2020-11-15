هراء في الاعلام والسياسة

سميرة الموسوي || يتميز بعض الاعلاميين ،والسياسيين بثقافة سطحية ،ولا سيما حين يخاطبون الجمهور ،فهم يراهنون في خطابهم على أن الجمهور ما زال متوقفا ثقافيا _ سياسيا عند عام 2005 ،وإن التجارب الهائلة التي عاشها لم تشذب نظرته ولم تصقله ،بل لم تجعل الشعب العراقي من أكثر الشعوب وعيا في تطبيق معايير متقدمة على أداء الطبقة السياسية والاعلامية ، وفضلا عن ذلك أن الشعب قد إستطاع تشخيص طبقة سياسية واسعة متناثرة بين مختلف التشكيلات قد تصحرت أرواحها من الرحمة والانسانية ،بل من كل مباديء الدين ، وأمتلأت رؤوسها بالهراء عن الحياة . وفي هذه المحطات أمثلة عن بعض ما قلناه : __ فضائية الشرقية تبث تصريحات مسؤولي الاقليم حول عدم صرف مبالغ من قانون الاقتراض دون الاشارة إلى وجوب إيفائهم بإلتزاماتهم للمركز. __فضائية الشرقية تبث الفرقة بين شعب الاقليم والمركز بالتركيز على تصريحات الذين يؤيدون إمتناع الاقليم عن تسليم حصة المركز من إيراداتهم . __ قانون الاقتراض لا يوقف صرف مبالغ للاقليم إلا إذا التزم الاقليم بصرف مستحقات المركز من إيراداتهم من تصدير النفط وإيرادات المنافذ وغيرها . __ نتساءل ؛ هل هناك قنوات إتصال بين أعضاء مجلس النواب وبين رئيس وأعضاء الحكومة في التحرر والرؤى الاصلاحية؟؟ . __إبنوا خططكم التحررية والاصلاحية في ما بينكم ولا تنتظروا تغيير الادارات الأمريكية ،فالعراق لا يمثل لهم سوى ضرع يمتصونه ثم يبترونه . __ لا تظنوا أن الظلم يدوم فتطمعوا وتغتروا بما بين أيديكم فإن الله يمهلكم إختبارا ،ثم إذا أخذكم لم يفلتكم ولو كنتم في بروج مشيدة . __ لا يغري البعض منكم يأسه من التحرر على منهج إمام المتقين ( ع) فيبقى مترددا من الأقدام ، فإرادة المؤمنين مسددة إلهيا وأمره كن فيكون . __ تدبروا كلام الله ..إن الساعة آتية لا ريب فيها .. فكونوا أحرارا حين تأتي ولا تلاقوه وأنتم أذلاء بما جنيتم على أنفسكم .



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