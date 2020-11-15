السياسي (( 56 ))

باقر الجبوري ||

الكل رفع كفه مشيرا للجميع باشارة النصر . ليتحول قانون الاقتراض من هزيمة منكرة لسياسة الحكومة الاقتصادية الى انتصار تاريخي !

فاصبح تكبيل وتقييد الاقتصاد العراقي بالديون ! وقتل مستقبل البلد !

الى انتصار !!!!!!!! حتى مع كونه انتصار وقتي ومحدد ! لن يزيد عمره على ثلاث اشهر !!! ليعود البلد بعدها الى نعش الموت الذي لم يخرج منه اصلا ً !!

الموضوع كان فقط مجرد تأجيل لعملية الدفن !!! فبعد اقل من شهرين ستعود الحكومة المفلسة الى محاصرة البرلمان في زاوية القتل من جديد لتطالبه بقانون اقتراض جديد للاشهر الثلاث الاولى من العام المقبل !! والقادم سيكون اسوء لانه سيكون خارجي !!

وهذه هي ستراتيجية الحكومة المتامركة !! والاصح ان هذا ما تريد الحكومة الوصول اليه بكل الطرق !!!

حينها سنرى من جديد عودة الهرج والمرج والزعيق والنعيق في قاعة البرلمان بحجة الوقوف بوجه هذا القانون !!

والحقيقة انها مجرد دعاية انتخابية لهم ولا أكثر من ذلك !! فسيتفقون بعدها في تمثيلية مفبركة مع الحكومة ! ينتج عنها تقليل مبلغ القرض الى النصف كما حصل اليوم !!!

وسيعود بعدها !! كل من رئيس الجمهورية . ورئيس البرلمان . ورئيس الوزراء . والبرلمانيين لتصوير انهم هم سادة الموقف وانهم هم من اقرر القانون خوفاً على راتب ومستحقات الموظف التعبان !!

فلا ندري من هو ( 56 ) او ( 57 ) أو ( 58 ) !

نعم ... هذا هو التجهيل الذي نتكلم عنه ....

ساستنا الاعزاء لن تخدعونا ثانية !! فلقد اصبحنا خبراء بتمثيلياتكم المفضوحة !! وحتى انتصاركم المزعوم بعدم تمرير اضافة فقرة تخصيص رواتب موظفي الاقليم فنحن على يقين ان الحكومة ستقوم بارسالها للاقليم (( غصباً عنكم )) ! حتى مع عدم قانونيتها وسيذهب انتصاركم الوهمي ادراج الرياح !!!

ولن تنطلي علينا اكاذيبكم ... فلقد صرفها رئيس الوزراء الجديد في الاشهر السابقة !! وبدون وجه حق ! وبدون سند قانوني ! ولم تنبسوا بكلمة اعتراض واحدة !!!

قالوا ( الساكت على صرف رواتب موظفي الاقليم برلماني اخرس )

والحر تكفيه الاشارة !!!

تحياتي ....