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هشام عبد القادر|| قرار ومصير حركة الوجود في الأرض ليس أمريكا ولا الدولار ولا النظام السعودي ولا أموالهم القارونية بل نقطة القرار من اللحظة الأولى لدول محور المقاومة واضرب بيدك الفلسطينية الحجر تنفجر شعوب ودول محور المقاومة الغيرة التي ولدتها أبناء فلسطين شهداء الدفاع عن القدس ولدت شعوب محبة لتحرير القدس وروح الله الخميني رحمه الله نفخ في قلوب الأحرار بدعوة وصحوة خلقت دول محور المقاومة وصرخة اليماني أبدى راية هزت الطواغيت والتضحية اليمانية من ستكسر قرن الشيطان. وحزب الله في الشام من كسر قوى بني صهيون وداعش في سوريا والعراق. والحشد الشعبي من أخرج امريكا من العراق مدحورة. والجيش السوري من تصدى وكسر كل قوى الشر في سوريا. وإيران التي صنعت القوة المكافئ وارست المعادلة وفاقت فوق حدود المواجهة والصمود. .وأحرار العالم وشعوب محبة بمختلف اللغات نبضت قلوبها ونطقت بصوت وبرق الحق الذي سكب مزن وغيث في كل شبر من الأرض ترفض الطواغيت والظلم والمعتدين بداية من كوبا الى الهند الى كل مكان. لذالك لا صوت يعلوا فوق صوت دول محور المقاومة هم صناع القرار وكلمتهم تعلوا الى قمة المجد وشجرتهم في طور سيناء تسموا وربيع محور المقاومة ادخل السرور في كل قلوب وأحرار الإمة فكانوا امة وخير إمة إخرجت للناس في عصر تصعد راية الحق وتخفق راية الباطل في كل الميادين. والحمد لله رب العالمين