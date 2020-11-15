المقالات

دول محور المقاومة هم صناع القرار


  هشام عبد القادر||   قرار ومصير حركة الوجود في الأرض ليس أمريكا ولا الدولار ولا النظام السعودي ولا أموالهم القارونية بل نقطة القرار من اللحظة الأولى لدول محور المقاومة واضرب بيدك الفلسطينية  الحجر تنفجر شعوب ودول محور المقاومة  الغيرة التي ولدتها أبناء فلسطين شهداء الدفاع عن القدس ولدت شعوب محبة لتحرير القدس وروح الله الخميني رحمه الله نفخ في قلوب الأحرار بدعوة وصحوة خلقت دول محور المقاومة وصرخة اليماني أبدى راية هزت الطواغيت والتضحية اليمانية من ستكسر قرن الشيطان. وحزب الله في الشام من كسر قوى بني صهيون وداعش في سوريا والعراق.   والحشد الشعبي من أخرج امريكا من العراق مدحورة.  والجيش السوري من تصدى وكسر كل قوى الشر في سوريا. وإيران التي صنعت القوة المكافئ وارست المعادلة وفاقت فوق حدود المواجهة والصمود. .وأحرار العالم وشعوب محبة بمختلف اللغات نبضت قلوبها ونطقت بصوت وبرق الحق الذي سكب مزن وغيث في كل شبر من الأرض ترفض الطواغيت والظلم والمعتدين بداية من كوبا الى الهند الى كل مكان. لذالك لا صوت يعلوا فوق صوت دول محور المقاومة هم صناع القرار وكلمتهم تعلوا الى قمة المجد وشجرتهم في طور سيناء تسموا وربيع محور المقاومة ادخل السرور في كل قلوب وأحرار الإمة فكانوا امة وخير إمة إخرجت للناس في عصر تصعد راية الحق وتخفق راية الباطل في كل الميادين. والحمد لله رب العالمين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هم ( إرهابِيّون ) من قبل كما تعلمون...!!
رواتب الموظفين ومفردات الحصة التموينية!
السياسي (( 56 ))
اللهم اسقط التومان الإيراني..!
دول محور المقاومة هم صناع القرار
إصبع على الجرح..شكرا للسيد محمد شياع السوداني
الدعوة الى الأقاليم دعوة باطلة علينا رفضها ج2
ومتى نسينا حتى نتذكر؟!
ضياء والمنتج الإيراني..!
جُلُّ مايتقنه جو بايدن
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك