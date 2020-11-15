المقالات

علوان الحرامي


 

د. قاسم بلشان التميمي||

 

هل تعرفون علوان انه لص يعني (حرامي) ، ولكن للأمانة (حرامي شري ) ، ربما يتبادر للذهن سؤال (هل هناك حرامي شريف واخر غير شريف ؟)

هناك من يقول ( اي اكو وقسم اخر يقول لا ماكو واخر يقول والله ما ادري ) ، لنرجع الى علوان الحرامي الذي كان يعمل اقصد (يسرق) بكل (عزم) ولايتهاون لحظة في تنفيذ فكرة ( لصية !).

 حيث ما ان (يهبط) الظلام فاتح جناحيه على المدينة او القرية يهرول علوان مسرعا الى احد الاحياء كي يسرق يعني ( يبوك) ,وذات ليلة وعندما قفز علوان سور احد البيوت ،ودخل البيت رأى بنت جميلة جدا بمعنى ( شاف أبنية تخبل) لم تتجاوز عقدها الثاني ( يعني بنت العشرين)، ورأى في نفس الوقت زوجها الشيخ ( موشيخ عشيرة ولا شيخ ؟) اقصد انه كبير وطاعن في العمر يعني (شايب) وكان عمره تقريبا  في العقد السابع ( يعني عمره سبعين سنة).

 تألم علون لهذا المشهد تاثرا شديدا ،واخذ يتكلم مع نفسه ( صدك جذب والله حرام) ، علوان لم يرضى بهذا (الزواج الحرام) من وجهة نظره ، لكن عندما (يسرق بيوت الناس مو حرام !) ،لكن ما في (اليد حيلة) ، لان علوان مقتنع بوجهة نظره وبعد تأثره كما اسلفنا قرر علوان مغادرة هذا البيت ، والتوجه الى بيت ثاني ( يهجمه) اقصد ( يسرقه).

وعندما دخل البيت الثاني ، رأى علوان أمرأة عجوز طاعنة في السن وفي نفس اللحظة رأى زوج العجوز وكان شابا حلو الملامح بهي الطلعة ، فتكلم علوان مع نفسه وقال (والله حرام)، واكمل ( هذا ما يصير شلون هذا الشاب يتزوج هاي السعلوة) يقصد بمفردة ( السعلوة) العجوز.

 لكن علوان لم يكتف بالقول فقط وترديده جملة (والله حرام) ، يعني مو مثل ( جماعة شعب ما بس يحرمون !!) ، بل قرر تنفيذ (فكرة لأصلاح الواقع) ، حيث قام بمسك المرأة العجوز وحملها على كتفه وذهب بها الى البيت الاول واستبدلها ب( الفتاة الشابة).

 وقال علوان( الان هاي العجوز لهذا الشايب) واخذ ( البنت الشابة وزوجها للشاب) وقال علوان جملة اخرى ( اي هسه والله موحرام) واكمل كلامه بصوت عالي ( هذا هو الحلال الشاب للشابة والعجوز للشايب) ، وانتاب علوان ارتياح كبير وتنفس الصعداء بعد قيامه بهذا العمل ، لكن سرعان ما جاء الشيخ العجوز (الشايب) وخاطب علوان قائلا ( ما يصير هذا العمل حرام عليك) ، فرد عليه علوان ( لعد انت مو حرام عليك متزوج أبنية اصغر من بنتك) ، فرد عليه الشايب ( شلون تزوج مرتي لهذا الشاب وهي لحد الان على ذمتي).

 فقال له علوان كلامك صحيح واكمل قوله ( طلقها الان) فطلقها الشايب ، فقال علوان للشايب (اعتقد بعد ما عندك اي عذر) ، فرد عليه الشايب قائلا ( الزواج مايصير حرام) ، فرد علوان عليه ( ليش يابه حرام) ، فقال الشايب ( بعد الطلاق غير تلزم المطلقة عدة).

 فتحير علوان وقال (امرك يابه تلزم عده) ، فقال له الشايب (هذا مو أمري هذا امر الله تعالى) ، فرد عليه علوان ( اذا انت هل كد تخاف الله ليش تزوجت هاي المسكينه) ، فرد عليه الشايب (عاد انت اهواية تخاف الله ياعلوان !) واكمل كلامه ( هو انت حرامي تبوك ببيوت الناس).

 فرد عليه علوان ( انا اسرق رغيف خبز حتى اعيش ولكن انت تسرق حرية و كرامة و عمر انسان) ،وانتهت المحاورة بيت علوان والشايب بعد ان اذن المؤذن (الله اكبر) حيث صلاة الفجر، المهم في الحكاية ان البنت الشابة مازالت تلزم (العدة) حتى تتزوج الشاب على الرغم من مرور عشرات السنين على الطلاق .

وهذا يذكرنا بحال شعب من الشعوب مازال يلزم ( العدة) حتى يبدأ بعد عدته تصحيح الامور والانطلاق نحو الحياة وصنع حاضر ومستقبل جميل ، والسؤال الكبير هو متى تنتهي (عدة)هذا الشعب ؟!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ومتى نسينا حتى نتذكر؟!
ضياء والمنتج الإيراني..!
جُلُّ مايتقنه جو بايدن
علوان الحرامي
تحركات غريبة بالمنطقة
سياسة وتوجهات الاكراد الحقيقية
التمثال والمسؤول والمواطن..!
لماذا كل المنظمات الإرهابية من لَون واحد؟!
الإمام السيد محسن الحكيم "ره" هوية وطنية مشرفة
علماني على الطريقة العراقية ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك