المقالات

إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ


 

✍ حسين فائق آل عبد الرسول||

 

في ضخم الصراعات والنزاعات والنعرات الطائفية والمذهبية وحتى السياسية ؛ التي فتكت بالمجتمعات العربية وتكاد تنخر جسد المجتمعات الاسلامية ، حتى أصبحت الشغل الشاغل في حديث الاهالي والاصدقاء والجماعات.

 اذ يصل الامر عند بعضهم للصراع والخلاف والكيل بالإتهامات للطرف المقابل ، دون النظر الى حقيقة الامر والتجرد من العاطفة وتحكيم لغة العقل في تمحيص الامور وتدقيقها للوصول الى الحقيقية التي يبحث عنها كل الاطراف المتنازعة.

 في ظل هذه الأحداث والتفكك السريع في بنية المجتمع والناتج من الابتعاد المباشر او غير المباشر عن لغة القرآن الكريم واسلوبه في السماع والاستماع للحوارات والجدالات بطريقة تجردية بحتة.

 فكل منا له آراء وأطاريح يقتنع بها لكن يجب علينا ان نؤمن بأن آرآؤنا غير صائبة مائة بالمائة ؛ يأتي القرآن الكريم ليضع النقاط على الحروف ويجلي العتمة التي خيمت على انفسنا.

 فلو التفتنا قليلا لاعلى هذه الكلمات وتدبرنا بعنوان المقال المقتبس من آي الذكر المبين التي انهت هذا الموضوع بأن الحوار والاستماع للآخر هو الطريق الامثل والسبيل الاسلم للوصول لنتائج مرضية وحلول ناجعة.

 فبمصداق هذه الآية يجد الشخص نفسه إما على هدى فيهدي به نفسه والآخرين او في ضلال فيهتدي ويعود الى صوابه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
السياسة في العراق فيها ( إنّ ) !!!
لاتنجح مشاريع الحكومة الا بدعم اصحاب ( الخمسة آلاف)
كفى...
إصبع على الجرح..صوف الكباش وجلود الحملان .
«أنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك»
فرصة اذا ذهبت قد لا تعوض
أسئلة في الإقتصاد والسياسة القشمرلوغية..!
ترك الحكومة بلا رقيب المرجعية المعطل كارثة!
الدعوة الى الأقاليم دعوة باطلة علينا رفضها بقوة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك