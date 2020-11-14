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ترك الحكومة بلا رقيب المرجعية المعطل كارثة!


 

مازن البعيجي ||

 

المرجعية هذا الكيان المقدس والمحترم والذي يرتبط به عشاق أهل البيت عليهم السلام ولا تثق بأحد مثلما ثقتها الفطرية بهذه المؤسسة البعيدة عن الإطماع والشبهات ومن هنا نريدها بثقل قرارها متواجدة في كل مفصل ممكن أن تنفذ منه المخططات!

وسوف لن أعير أهمية الى جواب باهت غبي يبرر ويحاول فصل المرجعية عن الناس وأدارة وشؤونها وما تحتاج حتى تصلح شؤونها وحياتها عبر التمسك بالإسلام وحلول المعصوم من الخلل والزلل!

المرجعية تلك السلطة الشرعية والروحية الإلهية التي لها وظيفة واحدة وهي الحفاظ على الإسلام والشريعة وهذان قائمان عندما تحفظ وتحرس عقول الناس وارواحها من المخططات والمؤامرات التي هو بأصل واجب وجودها - المرجعية - المدافع كأعظم وظيفة شرعية ، لا هدف لها إلا نشر الإسلام والقيم ومنع الفجرة والسراق بكل وسيلة ممكنة!

فإذا لا تسمح ايها المدافع عنها - المرجعية - أن تؤشر على خلل الحكومة العميلة جهاراً نهاراً من يؤشر ويوقف ما يجري!؟

واذا تمنع الناس من الاستغاثة بها لمشاكل لا احد اليوم قادر امين غيرها خاصة المعيشية الصعبة والتي فككت الأسر وفتت الروابط ، بمن تستغيث الناس بالسفارات مثلاً أو ممثلية الأمم المتحدة؟!

هذه المؤامرات التي تبيع البلد ( تفسيخ ) قرض من صندوق النقد الدولي المحتل ، إعطاء شرعية أحتلال جنوب العراق من جهة كربلاء والنجف والسمارة بحجة الإستثمار لدولة الإرهاب السعودي التي لليوم تقتلني بادواتها الكثيرة ، وهي لا تفرض رأيها أو تناقش مثل هذا الأمر الجلل والخطير! وسط عمالة لا سابق لها بالعراق من تراه يتحرك يدفع عن الناس هذه المصائب؟!

هذا الفضاء المفتوح مواقع إباحية وبرامج إباحية ودراما إباحية ومسلسلات تشجع على زنا المحارم والخيانة بكل اشكالها وتعلم السرقة والأغتصاب والفجور ومثل أماكن الدعارة التي فاقت محلات السبورماركت ، ومثل تحول شبابنا الى اناث ينافسون امهاتهم والأخوات على المكياج والملابس الخاصة!!!

من لهذا الذي يجري غير مرجعية تفرض نفسها من خلال عشاقها ومن يعتقدون فيها انها خلافة الله في الأرض!!!

تغييب دورها ومنع الناس من التوجه لها هو أحتلال اخر سيقضي على كل شيء وهو من صميم دورها الدفاع حتى شهادتها عن الإسلام والمسلمين ، ولا وظيفة لها غيرها أو كل وظيفة بعد تلك فرعية!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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