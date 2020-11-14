ارهابيو السعودية والخليج أم زوار إيرانيين؟

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✍️ إياد الإمارة|| ▪ المئات من الإرهابيين السعوديين ومن بقية دول الخليج ودولنا العربية "الشقيقة"! قتلوا وفجروا وعطلوا ودمروا وأعاقوا الحياة في هذا البلد المثقل بهمومه وإرهاب التكفيريين القادمين من رمال الصحراء الجافة والفكر الجاف، الكثير منهم تم قتله وكثير آخر يقبع في السجون "سجن الحوت" الذي يبتلعهم إلى الآن وسط مخاوف من إطلاق سراحهم بطريقة أو بأخرى! هؤلاء جميعاً مدججون بكرهنا وبالسلاح والمال ودعم لا محدود من معظم حكوماتهم وأجهزة مخابراتها "السرية" والمنابر الدينية "العلنية" النتنة في تلك الدول، من السعودية والإمارات والجزائر وتونس وفلسطين المحتلة والأردن أم الزرقاوي ومصر وليبيا ومن دول أخرى أستنفر الإرهاب "الوهابي" كل قواه ليقتلوا العراقيين بطرق مختلفة لن تكون داعش آخرها.. في نفس الوقت يزحف عشاق أهل بيت النبي "ص" من إيران لزيارة العتبات المقدسة يدفع بهم العشق الخالص لوجهه تبارك وتعالى لأن يطوفوا في جنان الولاء لأهل بيت العصمة والطهارة "ع"، لا يأتونا ليقطعوا رؤوس الأبرياء ولا يحملون أحزمة ناسفة ولا بسيارات مفخخة، وقيادتهم وحكومتهم تحملهم بكل ما يستطيعوا حمله من مشاعر الود والإحترام والمحبة للعراقيين، ومن هؤلاء الزوار مَن وقع شهيداً استهدفته المفخخات "الوهابية" الإرهابية، ومن هؤلاء الزوار مَن أشترك معنا في الدفاع عن العراق والعراقيين مع أبطال الحشد الشعبي وبقية قواتنا الأمنية وأُستشهد معنا وقد سالت دمائهم الزكية على أرض العراق، هؤلاء الزوار من إيران حمائم سلام ومودة صادقة تريد لهذا البلد الخير فأهلاً وسهلاً بهم بيننا نبادلهم الحب بالحب والمودة بالمودة ونحفظ لهم الجميل قيادة وشعباً ونقول لهم: "يا زوار أهل بيت العصمة والطهارة "ع" قلوبنا تمتد لمعانقتكم ومصافحتكم والترحاب بكم قبل أيدينا وألسنتنا، حللتم اهلاً ونزلتم سهلاً، يا زوار أهل بيت العصمة والطهارة "ع"، الإرهابيون من تكفيريين وبعثيين ومعهم زمر الجهلة والمرتزقة يكرهوننا ويكرهونكم سوية ويحقدون علينا جميعاً نحن في العراق وأنتم بلا فرق" مرة أخرى نقول أهلاً وسهلاً بالزوار الإيرانيين، وسنزور عن كل إيراني بالنيابة عرفاناً منا بحسن صنيعهم معنا، والعار الموت للإرهابيين التكفيريين "الوهابية"..