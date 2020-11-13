سرّ قوتك في معرفة قدراتك وتنميتها

سامي التميمي||

هناك أشخاص وجماعات وحكومات خارجية وداخلية لاتأمنوا شرهم ولاتغفوا عيونكم في مراقبتهم ولاتتكاسلوا في متابعتهم بكل صغيرة وكبيرة هم مثل الحشرات الضارة والفيروسات القاتلة تنمو وتتكاثر في البرك والمستنقعات الأسنة والبعيدة عن العيون وعندما تصبح قوية تهاجم زرعكم وتهاجمكم . وبكل قسوة وشراسة . تاريخهم وأساليب حياتهم وثقافتهم وأخلاقهم بنيت على الأستهتار والقتل والمؤامرات والخيانة والرذيلة والسرقة والنصب .

لاتقل لنفتح صفحة جديدة ولننسى الماضي .

فتح صفحة جديدة ونسيان الماضي مع من يخطئ بدون تعمد ومن توجد في قلبه وعقله وضميره بوادر للخير والمحبة والأحترام والأنسانية والعدالة والقيم .

الفراسة توجب عليك أن تقرأ الأفكار والنوايا والثقافة والتاريخ .

ليس هناك مجال للتجربة والمخاطرة على حساب الوطن والشعب .

في كثير من الأحيان الشكوك توصلك لليقين شرط أن تكون قراءتك للواقع والناس قراءة جيدة غير مرتبطة بالغضب والتعصب والحقد .

الأعتماد على قدارتك الذاتية وتحفيزها وتنظيمها وتطويرها وتسويقها بشكل علمي ومدروس وصحيح يؤتي بثمار طيبة وكبيرة وسيرغم الأخرين على تقبلك وأحترامك والتعامل معك على أساس الشراكة والتعاون والأهتمام .كثير من الشخصيات والمجاميع والدول أستطاعت التغلب على مشاكلها في الكثير من المجالات من خلال خطط وبرامج قد تكون شبيهة لبعض التجارب أو منفردة بتجاربها وحققت نموا ً وأبداعاً كبيرا .

رحم الله من عرف قدره وقدر الأخرين .