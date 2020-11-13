عندما طالبنا بحقوقنا اتهمتنا بالخيانة ..

حسين فائق آل عبد الرسول ||

رسالة الى البارزاني سيادة الرئيس الاقليمي ، منذ سنوات والاقليم يتنفس السعداء ويصدر من النفط ما لاعين رأيت ولا أذن سمعت ، من زمن والاقليم يرتشف من عذب الاموال مايريد دون مطالبات ولامناكفات ؛ بل تغاض وتهاون من قبل بعض الجهات المسؤولة في البلد.

نعم يحسب لكم لانكم حويتم وضممت كل ماتريدون واستثمرت تلك الخيرات وانجزتم مشاريعكم وبررتم اعمالكم وفق قوانين وأطر واقعية وأخرى مفتعلة ؛ الى ان وصل الامر الى ما وصلنا اليه بين من يدعي بإقتصاد مفلس ودولة خاوية ؛ وبين من يصرح بكارثة ومديونية لن يتحرر منها العراق على مدى أجيال وأجيال .

وبين هذا وذاك يأتي من يؤكد أن كل ذلك مفتعل لا واقع له ولا اساس فالعراق فيه من الخيرات مايشبع شعبه على مر الازمنة.

وامام هذا الزخم الهائل من التصريحات جاءت خطوة قد تحسب لصالح المكون الاغلب في البرلمان العراقي لغرض التصويت على قانون الاقتراض ليسعف الشعب الجائع بمستحقاته التي تأخرت لشهر تقريبا.

وما ان طالب النواب بنفط الاقليم كونه جزء من حقوق الشعب جميعا ووارداته تدرج ضمن موازنة الدولة ، حتى اتهمتهم حكومة الاقليم بأنهم خانوا الكرد ونقضوا العهد.

مالكم كيف تحكمون بل هي قسمة ضيزى لا يرضاها الا من كان معتوها او به جنة..!