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يا يروح؛ يا يروح؛ وياخذ امريكا معاه؟!


 

محمد صادق الحسيني||

 

ترامب لن يبقى يوماً اضافياً واحداً في السلطة بعد انتهاء الفترة الانتقالية

هذا قرار يهود امريكا والدولة العميقة

يعني قرار الذين أتوا به لغاية في نفس يعقوب

الشكل الظاهري من القضية انتخابات وديمقراطية..!

الراسخون في علم صناعة الرؤساء في امريكا يقولون بغير ذلك...!

يبقى التحليل في هذا هو بين امرين :

اما لانه "فشل فشلاً ذريعاً"

أم "نجح نجاحاً باهراً"

 في إتمام مهمته ولم يترك داعياً لأن يتم "تمديد عذابه" في ذلك المركز، فتم إعفاؤه ليعود لتوسيع تجارته وثرائه كرجل اعمال ...!

نحن نميل الى الخيار الاول...

اما الترويج لبقائه دورة ثانية  فهذا هراء..

لن ينجده او يمدد له او يعيده من الرميم الى الحياة

لا الضخ الممنهج لاخبار وتحليلات وتهويلات بعض يتامى ادارته، ولاحتى كبيرهم بومبيو ولاجولاته...

مع ذلك من الان الى ذلك الحين سنبقى حذرين لان المؤمن كيِّس فطن...!

وليس من نوع بعض بقايا قراصنة ساحل الخليج الفارسي : كيس قطن...!

غير اننا متأكدين وعلى يقين كما قال حبيبنا الامين:

الامر بين امرين

يا يروح يا يروح وياخذ امريكا معاه

بعدما طيبين قولوا الله

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