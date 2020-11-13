فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- جابوه يطي رواتب للما متعينين/ انوب كطع رواتب المتعينين!

٢- الحكومة تسحب الأموال من صندوق الصين/ وتحولها للإقليم ليتفق مع الصين!

٣- وزير الخارجية يكول: نرغب بالاستفادة من تجربة السعودية في مكافحة الإرهاب/ كتقطيع المعارضين واعتقال الرواديد!

٤- الصين تطلق قمر اختبارات الجيل السادس/ وغاية إنجاز حكومتنا إطلاق رواتب الموظفين!

٥- رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان: كتل شيعية تتآمر ضد كوردستان/ فهم يطالبون بواردات النفط!

٦- بعد غرق شوارعها جراء الأمطار/ مصر تستنفر مهندسيها لتطوير بنى العراق التحتية!

٧- في تطور ملحوظ لخطاب دعبول دعما لتشرين/ يطلب من الله النصر ولا يطلب من العركجية!

٨- الملك سلمان يؤكد وقوفه مع فلسطين/ بس لا وكفته مع العراق مثل فلسطين!

٩- مراقبون: إن لم تقدروا على إقالة الكاظمي أقيلوا مصوره/ عسى أن تنتهي مهزلة المنجزات الوهمية!

١٠- الكاظمي يأمر بتحويل المطعم التركي إلى متحف/ وأنباء غير مؤكدة عن نصب فاخر يتوسط المطعم لماري!

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