المقالات

بالمعلومات وليس بالتحليل..!


 

محمد صادق الحسيني||

 

سبق وان كتبنا ونعيد لمن فاته الخبر...!

اي حماقة ترتكبها الادارة الامريكية المنتهية صلاحيتها لدى الدولة اليهودية العميقة لغاية في نفس يعقوب

او قاعدة امريكا المتقدمة على اليابسة الفلسطينية والمسماة " اسرائيل " ضد ايران خلال الشهرين المتبقين من عمر الهالك بن ترامب، سيواجه برد يعادل تفكك الكيان الاسرائيلي...!

مئات الالاف من الصواريخ مصوبة نحو الكيان الغاصب في ادق مراكزه العسكرية والاقتصادية والحياتية....!

روسيا والمانيا هما القناتان اللتان مررتا هذا البلاغ والانذار الايراني الى دونالد ترامب مباشرة ...!

الدم بالدم

والضربة بعشرة

والبادي اظلم

بعدنا طيبين قولوا الله

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