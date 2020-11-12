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لماذا هدأت الاحتجاجات في العراق ؟  


   د.حميد مسلم الطرفي ||

 

هدأت وتيرة الاحتجاجات ؛  لأن الاحتجاج يعني الرفض لواقعٍ ما ، مصحوب بحجة وبرهان على صحة  ما نرفضه ، والاحتجاجات كان مطلبها الرئيسي تغيير الحكومة وقد تحقق اذ كيف يكون الاحتجاج على حكومة أنتجها الاحتجاج ! ! ؟؟ هدأت وتيرة الاحتجاجات لان قطاعاً مهماً من المشاركين فيها كان من الجهات  الحاكمة في البلد وكان وجودهم فيها من اجل ضبط ايقاعها -إذا أحسنا النية - وإلاّ فمن أجل ركوبها لتحقيق مكاسب سياسية على الصعيد الجماهيري ( الكسب الشعبي) وحكومية ( تحصيل المزيد من المناصب) ، هدأت الاحتجاجات لأن سنة الله في البشر أنهم يغضبون ثم يهدأون  ويثورون ثم يخمدون ، ويركضون ثم يستريحون  ، فأول السيل يجرف ثم يتلاشى ويجف > هدأت الاحتجاجات لأن الشعوب تثور بالعقل الجمعي أو قل بالمد الجمعي فلا روية ولا تفكر ، ولاتعقل ولا تدبر ، لحظة يصرخ الموجّه هنا الخطر فيصيح الجمع هنا الخطر  ، ولكن حين يصرخ الموجه بصوتٍ عالٍ قفوا ، ويهدأ الغضب تُعاد الصور ، وتُراجَع المواقف ، فيُبحَث في الجذور ، وينكشف المستور ، وتُثار الشكوك ، ويُميّزُ بين الصالح والطالح ، فتتغير القناعات ، وتتهاوى بعض القيادات ، وكل ذلك قد يُحبِط البعض فينزوي بعيداً أو يرتد عما كان عليه مقاوماً عنيداً . هدأت الاحتجاجات لأن الكثير ممن شارك فيها اكتشف ولو بعد حين أن البلاد التي يُخرق سورها ( حدودها ) ويضعف نظامها وقبضةُ سلطتها تماماً كالجسد الذي ينسلخ جلده فتعبث فيه كل مكروبات الدنيا حتى تسممه ، مخابرات الدول تتحين الفرص ، وتراقب وتتربص ، تنتظر أن يكون العراق أكلة يسهل ابتلاعها ، أو غنيمة يتوزعها الطامعون . هدأت الاحتجاجات لأن جزءً من التعبئة لها كانت تتم عبر الحدود لأجندات ربما ارتأت التأجيل في الوقت الحاضر لدواع نعلم بعضها ولا نعلم البعض الآخر ، فأوقفت ماكنتها الإعلامية وتنصلت عن صفحاتها المؤجّجة ، وقد يكون إلى حين ريثما تنجلي الغبرة ويتحدد الرابح من الخاسر في النزال .  نعم هدأت الاحتجاجات ولكن السبب الرئيسي في اندلاعها لازال موجوداً ، وإذا أردناها أن تنتهي وليس تهدأ  فعلى الحكومة أن تعمل وبجد للقضاء على اسبابها ، أن تعمل بجد لمحاسبة المفسدين وأن تُفَعِّل الرقابة على الإنفاق ، تعمل بجد لتقديم الخدمات لمواطنيها، تعمل بجد في جعل كل منافذها الحدودية تحت السيطرة ، تعمل بجد لتحقيق العدالة في توزيع ثروات البلاد وفي إقامة علاقة متوازنة في الاقليم والعالم ، وأن تغلب مصلحة الشعب على مصالح افرادها وأن تبسط هيبة الدولة وسيادة القانون على كل اقليمها شرقاً وغرباً ، جنوباً وشمالاً ، حين ذاك ستنتهي الاحتجاجات وعبر الطريق الصحيح . حمى الله العراق وأهله .
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