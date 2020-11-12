التفاوض..بين عريقات وعلي بن ابي طالب

عباس عبود سالم ||

عندما كان يمر علينا اسم صائب عريقات كنا نعتقد انه مجرد دمية من دمى النظام العالمي الجديد له دور ووظيفة تحددها الدوائر الصهيونية ..والامريكية

لكن الحقيقة خلاف ذلك.....

لان عريقات (استاذ العلوم السياسية) قامة اكاديمية عربية قل نظيرها فهو المثابر الذكي الذي مزج المعرفة والثقافة مع مهارة العمل الاداري الامر الذي جعله مؤهلا ليتصدى الى اصعب واعقد مهمة ويصبح كبير المفاوضين الفلسطينين امام اسرائيل.

وتبين لاحقا ان (عريقات) كان يستلهم قوته في مواجهة الوفود الاسرائيلية المفاوضة من علي بن الي طالب (ع) وانه حرص كل الحرص على مطالعة تراث الامام ورسائله ومفاوضاته الشاقة مع خصومه التي يعتبرها عريقات من اهم ما موجود ضمن الموروث العالمي لفن التفاوض.

ومن يطالع كتاب الراحل صائب عريقات (عناصر التفاوض بين علي وروجر فيشر) سيشعر بالخجل لانه لم يمنح نفسه الوقت الكافي لانصاف رجل بوزن #صائب_عريقات الذي يقول في مقدمة كتابه عن علي بن ابي طالب "انه امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه لقد لجأت اليه والى اقواله وخطاباته ورسائله في كل يوم من ايام المفاوضات على اختلاف انواعها وتعددها"

ثم يقول عريقات في مقدمة كتابه عن احساسه بعلي بن ابي طالب "كان معي في كل خطوة من خطواتي وكل لحظة من لحظاتي كان يقف مابين عقلي ولساني كان جسري في التواصل والتفاوض في الاخذ والعطاء"

"كان قوتي وعزي وعلمي وفخري وصبري ونضالي ومقاومتي واستمراري وبقائي والهادي والممسك بيدي حتى القدس الشريف"

ويذكر عريقات في كتابه ان علي بن ابي طالب اسس نظرية (الحق والدولة) قبل (توماس هوبز) بمئات السنين كما تناول (الواقعية السياسية) قبل (نقولا ميكافيلي) صاحب كتاب (الامير) ومبادي ومعايير الخير والفضيلة تناولها علي ع قبل يوتوبيا توماس مور وقبل المدينة الفاضلة للفارابي

هنا نسأل انفسنا......

كم شخص منا حاول الخوض بالتراث السياسي والاداري للامام علي بن ابي طالب وكم نائب في البرلمان ممن يدعون انهم اتباع علي(ع) يعرفون كيفية استثمار هذا التراث.

وهل تمكنت نخبنا العلمانية من توظيف التراث الاسلامي لاسيما تراث علي بن ابي طالب ع والاستفادة منه كمخرجات واقعية كما فعل العلماني الفلسطنيني عريقات؟

وهل استفادت الاحزاب السياسية الاسلامية ورجالها ومثقفوها من تراث امير المؤمنين وكم حولت منه الى مخرجات حقيقية واقعية في عملها اليومي او تنظيراتها مثلما فعل صائب عريقات الذي اكثرنا كان يعتقد ويردد بانه مجرد (عميل) لا اكثر ..

رحم الله عريقات المناضل والاكاديمي والباحث والانسان

ورحمنا الله باصلاح حال نخبنا وقادتنا ونوابنا ومثقفينا

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