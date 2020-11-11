المقالات

عوضوا الشهداء ولو ثمن الدماء!!!


 

مازن البعيجي ||

 

هذه النكبة ، والغصة ، والنازلة الكبيرة التي تحيط "بمنهج الشهادة" التي هي منهج كل مؤمن ومكلف وسائر لله سبحانه وتعالى ، فالقرآن حث بشكل كبير على منهج الشهادة التي بها حياة الأمة ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ) الاحزاب ٢٣ .

 

( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) آل عمران ١٦٩ .

 

الشهداء وعوائلهم التي دفعت فاتورة إنقاذ البلد من هلالك مبرم ومؤامرة خطيرة كانت تستهدف المقدسات والبشر! وواقع الحال أن كل ما نتنفسهُ اليوم من حياة امنة بسبب تلك الدماء الكريمة التي تناثرت على سواتر العز والكرامة والصمود . دونما نرى جزاء ورد جميل يليق بهم وبعوائلهم ويتاماهم بل لازالوا متهمين من شريك الوطن الفاجر والذي لليوم يتكلم عليهم بسوء ويهينهم دون قانون يجرم من يهين منقذي ذلك الوطن!

فضلا عن مؤامرة عميقة وهي ايقاف قافلة الانتماء لمنهج الشهادة بعد أن ترى العوائل ما حل بعوائل الشهداء ، وهذا ما يجب أن يتوقف وتقوم مؤسسات ذات صبغة دينية واجتماعية وثقافية تأخذ على عاتقها إنقاذ منهج الشهداء الذي اصبح ملف السفارة تنفذه على أيدي العملاء ممن هم اليوم على صدارة قرار منع تفشي ثقافة ذلك المنهج وحسبك لو استمر الحال!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ظاهرة سليماني..!
السياسات الأمريكية المكشوفة... ديمقراطية تصدير وأجندة موضوعة للتنفيذ!!
آل سعود في حالة خوف ورعب
عناصر قوة الشيعة التي يراد ضربها/ 11/ السلطة السياسية
غربلة المسؤولين
ودوا لو تغفلون
من المسؤول ومن المنقذ؟!
إصبع على الجرح..بين الحب والحرب 
عوضوا الشهداء ولو ثمن الدماء!!!
الاستبداد الأمريكي وسياسة العصا والجزرة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك