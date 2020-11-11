المقالات

الاستبداد الأمريكي وسياسة العصا والجزرة


 

✍️ عادل الصداقي ||

 

1. بوش الأب (جمهوري) - عصا

2. بل كلنتون (ديمقراطي) - جزرة

3. بوش الأصغر (جمهوري) - عصا

4. أوباما (ديمقراطي) - جزرة

5. ترمب (جمهوري) - عصا

6. جو بايدن (ديمقراطي) - جزرة

هذه قائمة بسيطة من سلسلة سياسة العصا والجزرة التي تتبعها أمريكا بكل قبح تجاه جميع دول العالم دون إستثناء (وخاصة الإسلامية منها).

 فهل تعتقدون أن ما يجري هو مجرد صدفة، أم قيام بأدوار محددة، أم اللعب على المتناقضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في سياسة امريكا تجاه العالم؟

ولماذا كل هذا السكوت المطبق من العالم على هذه السياسة الهزلية المذلة للعالم؟

إن ما يجري هو استبداد محض. فهكذا كل مرة، عندما يأتي رئيس أمريكي يصفع، يأتي رئيس بعده يقبل بنفس مكان الصفعة. ثم يأتي رئيس آخر يصفع مرة أخرى بنفس مكان القبلة، ويتبعه مباشرة رئيس يأتي ليقبل مكان الصفعة الأخيرة. وهكذا سلسلة من الصفع والقبل حتى تقوم الساعة، و لا تدري على أيي منها ترد، هل على الصفعة أم على القبلة.

باتت دول وشعوب العالم (وخاصة الإسلامية منها) دون كرامة، وتنتظر كل منها أن تمن عليها أمريكا بالجزرة بعد كل صفعة تنالها منها. ويالها من جزرة!!!

بالله عليكم هل هذه سياسة أم استبداد من قبل أمريكا، وفي المقابل ذل وهوان ومهانة ودناءة وعمالة من بقية دول العالم وحكوماتها الخنع، والتي بات مطالبة اليوم أن تتوقف بجد لمراجعة قيمها إن كان لديها قيم، والوقوف صفا واحدا ضد أمريكا حتى تقبل بالتعايش السلمي مع بقية دول العالم، وتحترم وجود تلك الدول، وتمارس السياسة وفق القوانين الدولية، وفي إطار الأمم المتحدة التي إبتدعتها وسلبتها إرادتها هي الأخرى.

ولا أظن أن هناك أمل يرجى للتعامل مع أمريكا سوى المواجهة والتحدي السياسي والإقتصادي والعسكري. فهذا هو السبيل الوحيد المتبقي لدول العالم من أجل الخلاص من استبداد أمريكا بدلا من انتظار الجزرة الأمريكية التي يعقبها عصا.

 

اللهم فاشهد

 

عادل الصداقي

جامعة إب

9 نوفمبر 2020

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستبداد الأمريكي وسياسة العصا والجزرة
سماحة ((الشيخ)) بايدن!!
ياله من عار ..!
آل سعود والنهاية المحتومة
[المواقف] هي التي ستجسد الفرق بين دونالد وجو !
إذا أنت يهوديا فأنا صهيونيا!!
أمريكا الدولة العميقة 
يختارون الرئيس ثم يتهمونه بالعمالة؟!
لماذا السكوت من الاحزاب ؟!
خذلنا بعض أهل الدين و السياسة..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك