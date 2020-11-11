ياله من عار ..!

باقر الجبوري||

بعد سنوات !

سيكتبون في مذكراتهم !

عن ذكريات ثورتهم !!!!

وكيف أنهم وصلوا الى ما وصلوا اليه !

من جاه وسلطان وأموال وحمايات !!!

لكن !!!

هل سيذكرون حينها من اوصلهم وكيف وصلوا !!!

هل سيذكرون المجاهدة ( حنان حكومة ) واخواتها !!

او بكاء البطلة مهرة العزاوي على الشهداء !!

أو القسم الذي اقسمت به ماري الدليمي على أن تملاء تانكي باب الشرجي بالببسي !!

او تلك التي اقسمت ان لاتتزوج الا من سائق تكتك !

او تلك الشمطاء التي جعلت التغيير مهراً لابنتها !

أو ..... او ...... او ...... او ......

العشرات ممن اصبحن بعدها (( كالهريسة ))ً !

لثوار أنتفاظة الجياع الجنسي !!

في بداية الثورة ...

كان اجر الواحدة منهن يومياً حوالب ( 100 ) دولار !!!

يتم أستلامه من خيمة تكافل نكاح الثورة !!

التي افتتحت بشعار (( شعب سعيد ونكاح للجميع ))

بعد ذلك تراجعت الاسعار الى ( 5 ) الاف دينار !!

مع انخفاض سعر برميل النفط وبسبب جائحة كورونا !!

حتى وصلت حد ( الخمسة بربع ) !!

ليس لجذب المتظاهرين طبعاً !!!!!!!

ولكن فقط ... لتشجيع المنتوج الوطني !!

تذكروا ما اقول فالتاريخ لن يرحم الگواوويد !!!

المال الحرام الذي اكلتموه من المتاجرة بفروج العواهر ...

غدا سيتاجر به بنسائكم .......!!!

هذا ما تعلمنا من قصص الاولين !

وإن غدا لناضره لقريب ...

تحياتي ... تصبحون على خير ...

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