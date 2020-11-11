يختارون الرئيس ثم يتهمونه بالعمالة؟!

سعد الزبيدي||

يشرعون قوانين لمصالحهم ولا يخدمون الوطن والمواطن ويستأثرون بالامتيازات والمنافع الشخصية ومهتهم تشريع القوانين ومراقبة اداء الحكومة ولا يستجوبون وزيرا واحدا؟!!!

يتركون الاتفاقية الصينية ويتوجهون لمصر والاردن ويتبرعون ببيع النفط العراقي سالب 16$ ويخفضون حصة العراق مليون برميل في اوبك ويتوجهون للاقتراض الداخلي والخارجي؟!!

يعلنون مكافحة الفساد والسيطرة على المنافذ ومن ثم نعلم ان حجم واردات المنافذ هبطت بعد مكافحة الفساد حيث الفاسد الذي كان يدفع لجهة اصبح يدفع لجهتين ومن الغريب ان وارادت المنافذ قبل 2003في ظل الحصار الخانق مازالت اكبر من واردات العراق بعد 2003 بالرغم من اننا اصبحنا نستورد كل شيء فسابقا كانت موارد المنافذ خمسة ترليون دينار وكانت الحدود موصدة واليوم واحد ترليون ونحن نستورد من كل دول العالم؟!!!

يحولون المليارات الى الاكراد والاكراد مدينين للمركز بمليارات الدولارات والمركز لم يستلم ثمن برميل نفط واحد ولا واردات المنافذ في الاقليم ويهدون سنجار وزمار للاقليم؟!!!!

الكويت تصدر لنا الماء والحليب ومشتقاته والسعودية تصدر لنا العصائر واللحوم والمواد الكهربائية وتركيا الخضر والفواكه والاردن المعلبات وتصليح السيارات المستوردة المتضررة ايران تصدر لنا كل شيء وكذلك الصين وتايلند والهند وموزمبيق؟!!!

يشرعون قوانين لمعادلة شهاداتهم المزورة ويمنحون موافقات لافتتاح مدارس وكليات اهلية حتى خرج العراق من التصنيف العالمي وجعلوا العراق مضرب المثل في الفساد وسوء الخدمات ومركزا لغسيل الاموال وجوازه اسوء جواز في العالم؟!!!!

الشعب يشتم الحكومة ومجلس النواب اربع سنين ويعود ليبيع صوته بأبخس الاثمان وينتخب نفس المنظومة الفاشلة؟!!!

يقولون نقص في الموارد والاحزاب لها حصة في النفط المهرب يوميا وارصفة المنوايء تحت سيطرتهم والمنافذ تذهب وارداتها لجيوب الفاسدين غرامات المرور وضرائب تحويل السيارات وضرائب شراء وبيع الاملاك وضرائب الامانة وجباية الماء والكهرباء وتصديق الوثائق في وزارة الخارجية وثمن استصدار وكالات اثناء مراجعة دوائر وزارة العدل وجباية سيارات النقل والاجرة ومدوخلات الضريبة وديون شركات الاتصال وفساد الحصة التموينية ومزاد العملة وفوائد سلف المواطنين والتعريفة الگمرگية ومراجعة المستشفيات واصدار هوية الاحوال وجواز السفر.... الخ

تصور ان مرور الطائرات يدر على العراق 117الف دولار وتصور كمية المبلغ في سنة

تكسي بغداد واجوره الخيالية تذكرة السفر عبر الخطوط الجوية العراقيه.

حجم الفساد في رواتب الموظفين الفضائيين واصحاب الرواتب المتعددة وراتب رفحاء وامتيازات الرئاسات الثلاث ومنح تطوير الحالة المعاشية للنواب وبدل ايجارهم وبدل السفر لكبار الموظفين ومرافقيهم ورواتب الحمايات لمن هم في الخدمة وخارجها وتكلفة مواكبهم وحماياتهم وسياراتهم ووقودها وتصليحها ومبلغ مليون دولار يوميا لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وصرفيات مطعمهم ونثرياتهم والرواتب الخيالية للضباط التي قد تصل الى خمسة عشر مليونا ورواتب تقاعدية للمصريين العاملين سابقا في العراق وعائدات عقارات الدولة التي تباع وتؤجر بابخس الاثمان.....

كل هذا ولم استطيع ان اجد لما كتبت اسما او عنوانا

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