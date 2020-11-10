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إنهم يريدون (وطن) محتلا، وليس (وطن) حرا..!


 

سميرة الموسوي||

 

v    هذه هي الحقيقة التي نعرفها منذ أن خرج ( الجوكرية) من أوكارهم وهم يرفعون بايديهم الملطخة بالضلالة والتدليس لافتات تتناسب وما يضمرون لهذا الوطن من خطط تخريبية  رسمها لهم المستعمر  بدقة حاقدة .

v    والجوكرية قادهم من قريب مجموعة ضالة لا إنتماء لهم سوى ما تسول لهم به أنفسهم المتردية ، أما قيادتم من بعيد فتتم ب ( الريموت كونترول ) ،سواء عبر الحدود ، أو عبر البحار أو  المحيطات ، أولئك صناع قرارات الهيمنة والتسلط والخنوع ،ويخدمهم المتخاذلون من الاتباع المتفسخين ، وقد خرج معهم _ مع الأسف الشديد __ بعض البسطاء من الناس الذين خدعتهم الشعارات المشحونة بالمغالطات ، خرجوا ظنا منهم أن شعار ( نريد وطن ) يعني نريد وطنا حرا ،مستقلا يقوده ألمخلصون من أبناء الوطن .

v    ولكن الله العلي العظيم كان لهم بالمرصاد ،وكان مع الله كل المؤمنين الذين لم يستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه ، فقد مضوا وما زالوا يجاهدون في سبيل وطن حر مستقل يملك إرادته ، فالوطن الحر لا يأتي بشعارات ترفع في الباب الشرقي .وما زالت حشود الحق تجاهد بلا هوادة من أجل ( وطن حر ) .

v    والآن ،وبعد أن هزم الذين يريدون ( وطن محتل )  شر هزيمة أمام الارادة الإلهية وتضحيات المؤمنين بمنهج إمام المتقين عليه السلام في الحق والحرية والعدل والكرامة الانسانية ... بعد أن هزموا تشتتوا وتمزقوا خائفين من حكم رب العزة .

v    وكما تشتت ( الجوكرية ) تشتت أعداء الانسانية ممن يحسبون على الدول العظمى ،فقد إنهارت سمعة عظمتهم بأيديهم ،وظهرت حقيقتهم المزيفة العدوانية ، فلا ناصر لهم ولا معين .

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

 

١٠ -تشرين الثاني - ٢٠٢٠

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