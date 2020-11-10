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الرقص في العتمة والصعود الى الجليل...!


 

محمد صادق الحسيني||

 

ابوحسن سلامة

(غالب العوالي)

كل ما يشاع عن نقل وانتقالات من جانب الامريكيين باتجاه بعض مخازنهم جنوب الخليج الفارسي

او ضرب "عصفور" لبناني طار في سماء فلسطين المحتلة

او عزل واقالة او استقالة بقايا ادارة بيضاء امريكية متهالكة

انما هي كما يقول عندنا الفلاحون في الضيع:

 رقص في العتمة...

لا ترامب قادر على حرب

ولا نتن ياهو قادر يتصيد

ولا اعراب البادية وبقايا قراصنة الساحل قادرين على مشاركة كبيرهم الذي علمهم السحر المهزوم والمنكسر دونالد ترامب.

مافي حرب

وايضاً مافي مفاوضات..!

في شئ واحد جدي في كل ما يجري في العالم المحيط لنا الا وهو:الصعود الى الجليل

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