المقالات

من الرأي الجمعي الى الوعي الجمعي


 

د.حيدر البرزنجي ||

 

المجتمعات ومراحل تطورها

طالما استخدمم مصطلح ( العقل الجمعي ) في الإشارة الى تلك المجتمعات التي تسير أو تتبنى خطاباً الشعارات والمقولات التي تنعكس غالباً على مسارات تطورها ،وبالتالي تظهر قابلية استغلالها وتوجيهها من قبل أولئك الذين يمتلكون قدرة التوجيه والتأثير في الجموع ،وتعبئتها باتجاهات وأهداف معدّة سلفاً .

كما يتعدى ذلك الاستخدام الى (عقلية القطيع ) في خلط لامعرفي ،بين مجال العقل البشري وقدرته على انتاج الفكر وتطويره ، وبين الإنسياق للغرائز كمحرك للقطيع .

للعقل مجال اشتغالات تقع ضمن مفهومي الزمان والمكان / والسبب والنتيجة ، والمتحقق والمفترض ، والتجربة والبرهان ، والمادة والموضوع ، والتأمّل والاستنتاج ، والحواس والفكرة – الخ .

الوصول الى هذا المستوى من الاشتغال ، يتطلب استعداداً ومراناً وتهيئة ، قد لاتكون متاحة للجميع في المقدار ذاته ، لذا فتأثيرات الخطاب التعبوي والشعارات الهادفة لدفع المجتمع الى تبني قضايا بعينها أو جعل تلك القضايا في مستوى السلوك الطوعي ، قد يصل بالمجتمع الى مايمكن تسميته ب" الرأي الجمعي " الذي يتجسد سلوكاً أو نشاطاً جمعياً يتمحور حول معتقد أو توجه سياسي أو مفاضلة مجتمعية أو معتقدية – وهكذا .

لكن الرأي الجمعي ، كي يصبح سلوكاً جمعياً ، لابد من توفر شروط ومستويات ومحددات.

فإن ارتقى أكثر الى طرح مواضيع معرفية محورية ،نالت التفاف الأكثرية باعتبار موضوعيتها معرفياً بحسب أحكام العقل ومجال اشتغالاته ،عندها ينتقل المستوى الى الفهم الجمعي ، أي أصبحت هناك نخباً وجماعات ،وصلت الى مرحلة الاحتكام الى الموضوع ومايمثله .

أما وصول المجتمع الى مرحلة أرقى - الوعي الجمعي- أي تقدم أكثر في تطوره ، فذلك يعني الوصول الى مرحلة القناعات المشتركة والتفكير الموضوعي ، بأصل الحدث ومادته والمؤثرات فيه وظروف وقوعه ، عندا ينتقل المجتمع بشكل أكثر وضوحاً من الانفعال الى الاشتغال ،أي من ردات الفعل غير الخاضعة لمتطلبات العقل ، الى الافعال الناتجة عن معرفة بحيثيات الفعل وضرورة القيام به ، مع حساب عوامل نجاحه أو موانع النجاح .

أما " العقل الجمعي " فهي مرحلة طوباوية لم يصل اليها ايما مجتمع بعد ، فذلك يعني ان المجتمع وصل الى مرحلة تتعدى الوعي بالموضوع المعرفي ، الى خلق الموضوع ذاته – مرحلة الابداع والابتكار - .

يحصل ذلك حين تخلق الحكمة - باعتبارها من أهم منتجات العقل - ذلك الانسجام بين حركة المجتمع ونشاط الفرد ، بين تفوق المجتمع فيما يتبناه ، وتفوق الفرد فيما يبدعه ،فتجعل من المعرفة إنتاج فردي ، ومن تعميمها نتاج جمعي ، أي أن المكتشفات والمخترعات العلمية والإبداعات الجمالية ، عممت بالنتائج وخصصت بالاكتشاف – فرد يبدع ومجتمع يتبنّى - وفيما يُعنى العقل الفردي بالتدقيق في خصائص الأشياء التفصيلية لاكتشاف كنهها وماهيتها وطبيعة تركيبتها وعلاقة أجزائها وتكويناتها ، أي كلّ ما من شأنه التحديد في الشيء، يذهب الفهم الجمعي إلى التعميم والشمول والإجمال ، أي إن الإنتاج الفردي يتحول إلى منتج جمعي في مسار انتقاله من حالة إلى ظاهرة .

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إنهم يريدون (وطن) محتلا، وليس (وطن) حرا..!
لعبوا بالشعب "طوبة"..
بحث عن القرار الحقيقة، والوعي اتزان!...
الرقص في العتمة والصعود الى الجليل...!
من الرأي الجمعي الى الوعي الجمعي
 أخلاقية الهزيمة وظلم الطاغوت الحاكم الظالم 
أفكار بصوت عالٍ
الإصلاح يبدأ من هنا ..
هزيمة ترامب في الانتخابات انتصار كبير لإيران
إستهداف أسوار بغداد..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك