أفكار بصوت عالٍ

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ضحى الخالدي|| قبل يومين قرأت تقريراً في موقع أحد مراكز الدراسات الأميركية عن حرب المياه على العراق، و كالعادة إذا بدجلة و الفرات ينبعان من إيران!!! و مرّ مرور الكرام على سد أليسو، و تحدث عن عطش العراق و بوار الأراضي الزراعية حول حوض الزاب الأسفل و نهر ديالى. اليوم جاءتني رسالة على الموبايل من الهلال الأحمر حول الإجراءات في حالات الفيضان و الطوارئ. أخشى أن يتم تكرار سيناريو مصر و السودان. شهور من تأجيج الأوضاع بسبب سد النهضة على النيل الأزرق، و كيف ستعاني مصر من الجفاف بسبب ملء خزان السد. و فجأة تغرق الخرطوم بسبب فيضان النيل الأزرق تحديداً و ليس النيل الأبيض. و بعدها بشهر تعلن التطبيع شراح يسوون بينا؟ يعطشون الجنوب و يغرقون بغداد؟ كي يجبرونا على التطبيع؟ لو الهلال الأحمر يقصد فيضان المجاري بسبب الأمطار ؟؟ ضربة أميركا المقبلة أين بعد تغيير وزير الدفاع؟ العراق؟ إيران؟ الصين؟ روسيا؟ و فزّيت من اليقظة و ليس النوم خير اللهم اجعله خير