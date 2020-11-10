حكومة خردة فروش ...

باقر الجبوري ||

كل ما نراه اليوم من خراب ودمار !!

وبيع لكيان الدولة العراقية !

وطمر هيبتها في وحل العروبة !

وتردي في الاحوال المعاشية للمواطن !

لم يأت عن عبث !!

بل هو استحقاق العراقيين الذين انقلبوا على عبد المهدي !!

رجل الدولة ...

ثم التجأوا الى الكاظمي الامريكي !

خادم السعودية !!

والمطبع مع اسرائيل !

من خلال الاتفاقيات المذلة مع الاردن ومصر !!!

وقتل مستقبل الاجيال القادمة !

الحقيقة ان اغلب ما حققه العراق بعد 2014 !!

قد ضاع بسبب عبث الجوكرية !

وجشع اللجان الاقتصادية للاحزاب !!

وسكوت أهل الحق !!!!

تلك هي الحقيقة ....

والساكت عن الحق شيطان أخرس ....

تحياتي