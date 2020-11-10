حكومة خردة فروش ...

باقر الجبوري ||
كل ما نراه اليوم من خراب ودمار !!
وبيع لكيان الدولة العراقية !
وطمر هيبتها في وحل العروبة !
وتردي في الاحوال المعاشية للمواطن !
لم يأت عن عبث !!
بل هو استحقاق العراقيين الذين انقلبوا على عبد المهدي !!
رجل الدولة ...
ثم التجأوا الى الكاظمي الامريكي !
خادم السعودية !!
والمطبع مع اسرائيل !
من خلال الاتفاقيات المذلة مع الاردن ومصر !!!
وقتل مستقبل الاجيال القادمة !
الحقيقة ان اغلب ما حققه العراق بعد 2014 !!
قد ضاع بسبب عبث الجوكرية !
وجشع اللجان الاقتصادية للاحزاب !!
وسكوت أهل الحق !!!!
تلك هي الحقيقة ....
والساكت عن الحق شيطان أخرس ....
تحياتي
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