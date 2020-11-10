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امريكا تحتل العراق أم ايران ..؟!


 

رياض البغدادي||

 

لا اعرف سبب اصرار ( البعض ) على جعل المعركة مع امريكا هي معركة ايرانية امريكية مع ان العاقل الحكيم وصاحب البصيرة يعرف جيداً ان :

v    امريكا تحتل العراق ولا تحتل شبر واحد من الارض الايرانية ..

v    امريكا تقتل العراقيين ولم تتجرأ على قتل جندي ايراني في الارض الايرانية ..

v    امريكا تتدخل في تنصيب الحكومة العراقية وهيهات ان تتجرأ في فرض ارادتها على تنصيب الحكومات في ايران ..

v    امريكا منعت سيمنز من تطوير كهرباء العراق وليس ايران بل وتفرض ارادتها على منع اي اعمار واي بناء يطمح له العراقيين ولا اظن احداً لم يسمع بالمؤامرة الامريكية التي افشلت بها الاتفاقية العراقية مع الصين لإعمار العراق .

v    امريكا تخترق سيادة العراق وليس لها القدرة على مس سيادة الدولة الايرانية ...

كل هذا ويصرون على القول بأن الحرب ضد امريكا في العراق ليست حرب عراقية !

اندهش كثيراً عندما ارى سياسي محترم يبخس حق العراقيين ويتهمهم بالذل والخنوع وعدم القدرة على الانتصار لحرمة ارضهم التي تدنسها امريكا كل يوم بل كل ساعة ودقيقه الى متى هذا الاستخفاف بالعراقيين ...

اقول لهؤلاء حاولوا ان تثقوا بالعراقيين بأنهم اهل غيرة وشجاعة ، وقد قرروا مواجهة امريكا ولهم دولة صديقة اسمها ايران تساعد كل شعوب العالم على مواجهة الاحتلال ... وتنتصر لقضاياهم...

ما بقي لهؤلاء السياسيين الا ان يقولوا ان المعركة في فلسطين هي معركة ايرانية اسرائيلية وليست فلسطينية اسرائيلية ..!!

اقول لهؤلاء حاولوا ان تفهموا هذه الحقيقة بأن ايران دولة صديقة تقف مع الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال الأمريكي وتقف مع الشعب اليمني على مواجهة الاجرام السعودي وتقف مع الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال الصهيوني ...

حاولو ان تفهموا هذه الحقيقة والا فإن مصيركم سوف لا يكون افضل من مصير الخذلان والخيبة التي وقع فيها الكثير ممن سبقكم الى هذا الخطاب

 

العراق بعد نكسة تشرين

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