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أين سلطة مجلس النواب ؟!


 

 حافظ آل بشارة||

                                                                           

الأزمة المالية خطيرة ، ومشاريع الاقتراض مثيرة للجدل ، والاجواء بين الحكومة والبرلمان غامضة ، الافضل طبعا عدم اتهام  حكومة الكاظمي بانها متآمرة ، قولوا ضعيفة قولوا قليلة الخبرة ، قولوا فريقها غير متفاهم ... الخ .

يجب العودة الى التقاليد الدستورية والقانونية ، فواجب مجلس النواب ان يراقب السلطة التنفيذية ويحاسبها، وبتطبيق المجلس لواجباته لن يلومه احد ولا يمكن لأحد ان يتحدث عن حسابات سياسية او مواقف مسبقة اذا قرر المجلس التصدي للأزمة .

 الجاري فعلا وجود ازمة مالية خطيرة لكنها قابلة للحل بنظر الخبراء ، وبنظر عدد كبير من النواب ، وقدمت للحكومة اوراق عديدة للحل من جهات مختلفة ، لكنها لم تعلن موقفها من تلك الحلول .

 بامكان اللجان النيابية المختصة الاستفادة من تلك الاوراق واستخراج مشروع حل منها والزام رئيس الوزراء بتنفيذها ، هل يحق للبرلمان الالزام ام الاقتراح فقط ؟

لكن اللافت ان قضية ترويج موضوع اقالة رئيس مجلس النواب قد جاءت في هذا التوقيت الحرج هل هي مجرد صدفة ؟

 ولا نقصد هنا انه هو صاحب الحل المهدد بالاقالة بل نقصد ادخال المجلس في مشكلة مقلقة بينما يجب ان يتفرغ المجلس ويمنحوه الثقة لايجاد حل للازمة .

 نواب يظهرون في القنوات يتحدثون عن حلول ممتازة للازمة المالية لكنهم تحت القبة صامتون ، لماذا ؟ أين المشكلة؟

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