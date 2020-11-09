المقالات

ربيع 2012 ..


 

✍🏿 محمد شرف الدين||

 

في رسالة ارسلتها حكومة الفقيه في إيران إلى جميع شباب الإسلام من خلال إستضافة شباب اغلب الدول الإسلامية في العالم ، حيث كان من ضمن الوفود الشبابية شباب من روسيا وأغلب الدول الآسيوية فضلاً عن اغلب الدول العربية وكذلك الأفريقية ،حيث اجتمع الشباب لفترة قصيرة جدا " أياماً معدودة" ، وبعد تلاقح الأفكار بين الشباب حول رؤية الاسلام إلى الثورات الشبابية المنطلقة آنذاك ، أخذت الدولة المضيفة "دولة الولي الفقيه" الشباب وعلى شكل مجموعات متفرقة والى أماكن مختلفة منها السياحية والعلمية والاقتصادية حيث أخذت مجموعة من الشباب إلى مفاعل بندر عباس، وكذلك أخذت مجموعة أخرى إلى مصنع الحديد الصلب ،ومجموعة ثالثة إلى مصنع الأسلحة الخفيفة وهكذا بقية الشباب ،

والرسالة التي ارادتها "دولة الولي" هي

ان قوة الاسلام قوة حقيقية وواقعية وثابتة أمام العدو الأول "الاستكبار العالمي" وينبغي للشباب التمسك بهذه القوة والعمل على تطويرها واستخدامها في مجال الحفاظ على الإسلام ضد المستكبرين والطواغيت .

وهم مطمئنون بالوعود الإلهية التي تنص على نصر المؤمنين وعباد الله الصالحين ،

وهكذا ثبتت قوة الاسلام إلى اليوم بدماء الشهداء والجرحى  وإخلاص المجاهدين ، بل انتصرت في الكثير من المنازلات التي افتتحها العدو في مختلف البلدان " سوريا، لبنان ، أفغانستان، العراق ..." .

فينبغي علينا جميعاً أن نلتف حول قوة الاسلام وبيضته للحفاظ عليها من الحروب العسكرية والناعمة وغيرهما .

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عناصر قوة الشيعة التي يراد ضربها/ 9/ شعائر الإمام الحسين
إنهاء عقد الشركة الكورية وصلته بدول الجوار
امريكا ما بعد ترامب...
مرض أخلاقية الهزيمة أشد فتكآ من جائحة كورونا
قاسم سليماني والمهندس ذي الفقار محور المقاومة
خارطة العالم تتغير بقلم إيراني، والاعداء سقطوا مدحورين
ربيع 2012 ..
الخامنئي يقف على أرض اليقين ..
مطلب جماهيري لابد منه؟ !
الايدي الامريكية ذات القفازات الممتدة للحوار والتفاوض هي نفسها الايدي القاتلة...!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك