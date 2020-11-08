جو بايدن صديق الأكراد 

حسام الحاج حسين|| ليست الجبال وحدها صديقكم . بهذه العبارات تحدث بايدن مع مسعود برزاني على هامش مؤتمر دافوس . ووصفه البرزاني ( صديق للأمة الكردستانية ). مواقف جو بايدن قد تكون الأعلى سقفآ على مستوى المسؤولين الأمريكيين الداعمين للكرد . يعتبرهم شركاء حقيقيون وستراتيجيون للولايات المتحدة . وتهجم على ترامب بعد ان منح الضوء الاخضر لتركيا وحلفائه من الفصائل الاسلاميين بالهجوم على قوات سوريا الديمقراطية قائلا (( باع قوات سوريا الديمقراطية – الأكراد والعرب الشجعان الذين قاتلوا معنا لسحق خلافة داعش – وخان حليفًا محليًا رئيسيًا في الحرب ضد الإرهاب ))، وفي احداث كركوك كان له موقف يأسف فيه وتمنى ان الأمريكان لو كانوا قدموا المزيد للأكراد ،،! ومن خلال تواصلة مع القيادات الكردية كان ينصحهم دائما بأنهم ضحية الجغرافية وفي عام 2007وجه نصيحة للكرد في حال التفكير بالأنفصال قائلا (( الأتراك والإيرانيين سيأكلونكم أحياء، وسيهاجمونكم ،وستندلع حرب شاملة ))، والمفارقة في التعامل مع الكرد يرى ان بايدن لايدعم اكراد ايران وقد صنفت ادارة اوباما عام ٢٠٠٧ حزب الحياة الكردي الايراني المعارض ( بيشاك ) على انها منظمة أرهابية . وكذلك الحال مع حزب العمال الكردستاني عندما وصفهم بايدن بانهم منظمة ارهابية ببساطة ولا يختلفون عن داعش ،،! وربما البرغماتية مع تركيا فرض عليه ان يصنفهم كأرهابيين . ويلاحظ ان في الوقت نفسه يدعم اكراد سوريا الذين هم امتداد للعمال الكردستاني التركي . لكن التركيز في تبني القضية الكردية تتجة نحو اكراد العراق وسوريا مع القفز على اكراد تركيا وايران . لحسابات استراتيجية متوسطة المدى مع اقوى دولتين ذات سيادة ك ايران وتركيا . لكن المراوغة لم تنتهي مع تركيا وربما سيدخل من باب المعارضة التركية التي دعاها جو بايدن على العمل لأسقاط اردوغان المستبد . والمعارضة التركية فيه قوى كردية لايستهان بها وتمتلك مقاعد في البرلمان التركي ،،! الأكراد احد اذرع الضغط الأمريكي القادم في حكومة جو بايدن وسيلوح بالأستعداد التام للدفاع عنهم ،،! اول من قام بتهنة هو مسعود برزاني في رسالة ( لصديقي بايدن ). في الوضع العراقي الساخن وتقاطع التحالفات كيف سيكون الدعم الأمريكي للأكراد ،،؟ وماهو سقف الدفع ،؟ وهل سيتوج بالأنفصال في ظل النظام العراقي الهزيل والهش ،،؟ يجب ان يعيد الكرد حساباتهم مع صعود الحليف الأقوى لهم في تاريخ الأدارة الأمريكية الحديثة ،،! وكيف سؤثر على خارطة العراق المستقبلية ،،؟في ظل حاله التشضي الفضيع الذي نعيشه اليوم !!



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