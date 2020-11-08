فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش||
١- احنه ما نخاف على الخزينة إلا من/ القروض والقوارض.
٢- لم نستلم المنافذ ولا أموال النفط من الإقليم/ تصريح وزير المالية لطمأنة الشعب الكوردي!
٣- فوز ديفيد أنداهل بمقعد في مجلس النواب الأمريكي/ وهو ميت!
٤- بعد تواتر الأنباء عن تأثير عمق ميناء الفاو على العمق العربي/ الحكومة تلغي عقد إنشاءه!
٥- مراقبون: أزمة توزيع الرواتب بدأت بعد عبارة/ الفقرة بشاربك!
٦- الحشد ينهي عملية أمنية استمرت ٣ أيام غرب الأنبار لقطع إمدادات داعش/ جا شكد يرادلهم إذا أخذت السعودية السماوة!
٧- أنباء عن عقد اتفاق بين الإقليم والصين/ والبشير ذابها ع الصامت!
٨- الشرف العسكري يجب احترامه/ إن كان لأزلام صدام!
٩- في زمن عبد المهدي الثورة تعني حضورك للتحرير لأنها كربلاء/ لكنها في زمن الكاظمي مجرد فكرة!
١٠- ثائر ضد المنظومة السياسية بعمومها/ لكنه يصفق لبرهم صالح! فمن هو؟
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