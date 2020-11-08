المقالات

فنتازيا نقاشية

56 2020-11-08

 

جهاد النقاش||

 

١- احنه ما نخاف على الخزينة إلا من/ القروض والقوارض.

 

٢- لم نستلم المنافذ ولا أموال النفط من الإقليم/ تصريح وزير المالية لطمأنة الشعب الكوردي!

 

٣- فوز ديفيد أنداهل بمقعد في مجلس النواب الأمريكي/ وهو ميت!

 

٤- بعد تواتر الأنباء عن تأثير عمق ميناء الفاو على العمق العربي/ الحكومة تلغي عقد إنشاءه!

 

٥- مراقبون: أزمة توزيع الرواتب بدأت بعد عبارة/ الفقرة بشاربك!

 

٦- الحشد ينهي عملية أمنية استمرت ٣ أيام غرب الأنبار لقطع إمدادات داعش/ جا شكد يرادلهم إذا أخذت السعودية السماوة!

 

٧- أنباء عن عقد اتفاق بين الإقليم والصين/ والبشير ذابها ع الصامت!

 

٨- الشرف العسكري يجب احترامه/ إن كان لأزلام صدام!

 

٩- في زمن عبد المهدي الثورة تعني حضورك للتحرير لأنها كربلاء/ لكنها في زمن الكاظمي مجرد فكرة!

 

١٠- ثائر ضد المنظومة السياسية بعمومها/ لكنه يصفق لبرهم صالح! فمن هو؟

 

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