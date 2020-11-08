فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش||

١- احنه ما نخاف على الخزينة إلا من/ القروض والقوارض.

٢- لم نستلم المنافذ ولا أموال النفط من الإقليم/ تصريح وزير المالية لطمأنة الشعب الكوردي!

٣- فوز ديفيد أنداهل بمقعد في مجلس النواب الأمريكي/ وهو ميت!

٤- بعد تواتر الأنباء عن تأثير عمق ميناء الفاو على العمق العربي/ الحكومة تلغي عقد إنشاءه!

٥- مراقبون: أزمة توزيع الرواتب بدأت بعد عبارة/ الفقرة بشاربك!

٦- الحشد ينهي عملية أمنية استمرت ٣ أيام غرب الأنبار لقطع إمدادات داعش/ جا شكد يرادلهم إذا أخذت السعودية السماوة!

٧- أنباء عن عقد اتفاق بين الإقليم والصين/ والبشير ذابها ع الصامت!

٨- الشرف العسكري يجب احترامه/ إن كان لأزلام صدام!

٩- في زمن عبد المهدي الثورة تعني حضورك للتحرير لأنها كربلاء/ لكنها في زمن الكاظمي مجرد فكرة!

١٠- ثائر ضد المنظومة السياسية بعمومها/ لكنه يصفق لبرهم صالح! فمن هو؟

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