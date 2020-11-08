هل نصف الامريكان حقراء مبتذلين مثل ترامب؟!

د. حسين فلامرز ||

يعتبر ترامب رمزا للجريمة والابتذال السياسي والعنصرية الفاضحة التي على اساسها أظهر وخلال اربعة سنوات كل قذارة امريكا بتاريخها وحاضرها وسفاهة أثريائها الذين عجزوا في صد أثر كورونا الذي انهى مدة حكم ترامب بعشرة مليون مصاب بالفيروس وسط خزعبلات ترامب المريض نفسيا.

لقد اظهر ترامب القذر الذي وقف مع ذباحي الخاشقجي الذي اختفى بفعل فاعل اسمه بن سلمان وفي نفس الوقت يغتال هذا الارعن ترامب شهداء النصر وهم تيجان رؤوس القرن الواحد والعشرين باكمله! اثناء مدة حكمة تصور العالم باكمله بان ترامب مجنون وهو يقود العالم بجنونه! والكل يعلم كم ترامب جبان وهو يزور العراق في الظلام ويعترف بخوفه من العراقين الذين صرفت عليهم امريكا الترليونات.

للاسف لقد اتضح ان نصف الشعب الامريكي حقير بحقارة ترامب وعلينا ان نتعامل معهم مثلما تعاملنا مع البعث واذنابه! ان هذا النصف من الشعب يجب ان يدفع ثمن اعمال ترامب الخسيسة التي حاربت الشعوب ومنعت الغذاء والدواء في زمن الكورونا.

ان انتخابات امريكا اكدت وبالدليل القاطع ان نصف الشعب الامريكي يؤكد الاغتيالات! وهنا اعرج بان من حق الشعوب ان تقف موقفا يفضح هذا النصف الامريكي الذي يؤيد اي تخطط لاغتيالنا! ان هذه الممارسة اكدت بان نصف الشعب الامريكي يحاول اذلال العالم الثالث! لذلك من حق العالم الثالث ان يذل نصف الشعب الامريكي!

وهكذا لابد على السياسيين العراقيين ان يحترموا ذات العراق وذاتهم وان يضعوا المبادرة بيد النصف الثاني والبدا بعمل مشترك وغير مخترق!!! نحن نعرف بان سياسيينا مخترقين بدأ من الصعلوك المقنع الى مفكري الصدفة!!

الا ان الاكيد هو ان نصف الشعب الامريكي حقير بحقارة ترامب! وعلينا ان نعمل الان لجلب ترامب للمحاكمة بعد ان رفضه النصف الثاني من الشعب الامريكي!

ومن اجل حسن النوايا وفتح صفحة جديدة لابد لنا ان نمد ايدينا!!! ليس لطلب العون!! وانما لجلب ترامب الى المحاكمة العادلة لتجريمه وتجريم نصف الشعب الامريكي الذي ايد وساند وصوت لترامب الحقير!

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