سقوطه أول الغيث

محمد صادق الحسيني||

وسقط الفرعون القاتل دونالد ترامب من أعلى قمة الهرم الى مزبلة التاريخ...

هكذا ورد الان على وكالات أنباء الشيطان الاكبر

انها بداية العد العكسي لسقوط وهم الديمقراطية المزيفة التي ظلوا يسوقوها لنا على انها نهاية التاريخ ...!

لكن صورتهم العارية التي عرضها علينا الارهابي القاتل

دونالد ترامب فضحتهم وكشفتهم على حقيقتهم ...

انها بداية تدحرج الحلم الامريكي الكاذب...

انتظروا المزيد من المفاجآت ...!

ليس لدينا أدنى مراهنة على الفائز بايدن ولا حزبه

وكما قال شهيدنا الكبير الفريق الحاج قاسم سليماني ...

من يحكم امريكا حزب واحد يشبه حكم صدام

الفرق الوحيد هو ان له جناحان جناح جمهوري واخر ديمقراطي

ولكن سقوط قاتل عزيزنا

وهزيمته وخروجه من المسرح العالمي يسعدنا ونعتبره اول الغيث

على طريق سقوط امريكا وامبراطوريتها

لذلك من حقنا ان نفرح بهزيمة مذلة

لقاتل كان يتنمر على المستضعفين

واما يومك يا بايدن فليس بعيداً

السنن الكونية لك بالمرصاد ايضاً ولامريكا

بداية غرق تايتانك الجديدة بدأ

وفرعون العصر يمضي الى حتفه لا محالة

انطلقت قافلة العد العكسي لنهاية امريكا

والقادم يشي بصعود صاروخي

لمثلث النصر العالمي بجدارة

الصين و روسيا وايران

وما ذلك على الله بعزيز

بعدنا طيبين قولوا الله

يا جماعة الحاج قاسم

أبشروا فالنصر القادم مدوٍ ويومها سيفرح المؤمنون بنصر الله كثيراً

بعدنا طيبين قولوا الله

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