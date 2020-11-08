المقالات

انهيار ديمقراطية أمريكا

55 2020-11-08

 

مهدي المولى||

 

كثير ما كانت الطبقة السياسية الأمريكية تفتخر وتتباهى  بأنها بلد الديمقراطية والحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان.

وعند التدقيق في حقيقة هذه الادعاءات  يتضح لنا بشكل واضح وجلي  إنها مجرد  أكاذيب وافتراءات ليس إلا   بل أتضح لنا إنها عدوة للديمقراطية ولحق الشعوب في الحرية وإنها الحامية والمدافعة عن الحكومات الدكتاتورية المستبدة التي لا تعترف بالإنسان وحقوقه والدليل حمايتها لنظام ال سعود.

 تتضح لنا هذه الديمقراطية ( اي الديمقراطية  الأمريكية )   ان مصدرها هو الدولار  الحكم لمن من يملك دولارات أكثر  وهدفها حماية الدولار ومن يملك  الدولارات  أما الذي لا يملك دولار  فيداس رأسه بأحذية حماة  الدولار وأصحابه وهذا ما حدث بثورة الشعب الأمريكي ضد العنصرية الوحشية التي بدأ الرئيس الأمريكي ترامب بتشجيعها ونشرها في الولايات المتحدة بل وفي العالم أجمع.

كما هدد ترامب  كل من يصوت لمنافسه  جو بايدن وقال لن أسلم الحكم أذا فاز غيري برئاسة الجمهورية ومهما كلف ذلك وشكر بقره الحلوب ( مهلكة ال سعود) على الأموال الطائلة التي درتها عليه  والتي لولا هذه الأموال لما تمكن من القيام بحملته الانتخابية كما شكرهم على إرسال كلابهم الوهابية عناصر ( داعش القاعدة  النصرة  ومن مئات المنظمات الإرهابية الوهابية التي ولدت من رحم ال سعود والتي تدين بالدين الوهابي دين ال سعود  والذين انتشروا في شوارع المدن الأمريكية المختلفة  وهم  يحملون الأسلحة   ويهددون ويتوعدون كل من لم يصوت لصالح ترامب   بترحيله من أمريكا و إلا  سيقومون بذبحه  وأنهم سيطبقون  دين ال سعود الدين الوهابي في  أمريكا

المعروف ان الرئيس الأمريكي ترامب  معجبا كل الإعجاب  بنظام ال سعود وكان يتمنى ان يطبق هذا النظام في أمريكا  عائلة تحكم وتتوارث هذا الحكم من الأب الى الابن  والشعب كله يخضع لحاكم هذه العائلة وينفذ أوامره ويطبق تعليماته ورغباته  وكل من يفتح فمه رافضا ذلك يملأ رصاص لأنه كافر والكافر جزائه الموت  على طريقة ال سفيان .

 ومن هذا يمكننا القول ان بقاء ال سعود مرهون بفوز ترامب ومصالح ترامب مرهونة بوجود مهلكة ال سعود وهذا هو السبب وراء هذا التحالف والتعاون والتقارب بين ترامب  ومهلكة ال سعود.

 لهذا أعلن ترامب فوزه وطلب من   أنصاره ومؤيديه  من المجموعات العنصرية  الوحشية وعصابات الرذيلة والجريمة أضافة الى كلاب ال سعود ( داعش القاعدة ) الاحتفال بفوزه  وهذه كلمة السر لتهيئة انصاره  لحمل السلاح وتنفيذ  الخطة  لخلق الفوضى في البلاد وتقويض الديمقراطية  ومؤسساتها من خلال   رفضه لنتائج الانتخابات بحجة انها مزورة  ومنع الهيئات  الدستورية من الاستمرار  في فرز  الأصوات رغم  ما حصل عليه  مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن  من أصوات أكثر ما حصل عليه ترامب بكثير.

 وهذا يعني ان أمريكا على أبواب حرب أهلية عنصرية دينية   ستمتد الى المنطقة العربية.

لكن الشعب الأمريكي  وحد نفسه وقرر التصدي لنوايا  ترامب وبقره ال سعود وإفشال مخططاتهم  التي تسعى لنشر الظلام والوحشية.

كلنا في انتظار من يفوز ومن ينتصر  وحشية وظلام ترامب وال سعود ام حضارة ونور القيم الإنسانية السامية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قبل 15 عاما تنبأ الإمام الخامنئي بقدرة شفاعة الحاج قاسم سلیمانی
(ديالى) أمن المُدن المحررة..
ولادات من رحم القنوط
هل نصف الامريكان حقراء مبتذلين مثل ترامب؟!
سقوطه أول الغيث
DIASPORA
انهيار ديمقراطية أمريكا
ترامب الراحل وبايدن المتمم !!
السياسي المؤمن يلتزم الحق والعدل
ما هذه الغرابة وسرّها يا أيها العقلاء وأهل النظر؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك