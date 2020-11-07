المقالات

الطريق الافضل


 

✒️✒️ رماح عبدالله الساعدي||

 

 ان كنت تريد  سلك الطريق الافضل.. فعليك الإلتزام بعدة قوانين  وعليك مراعات علامات السلامة، سر وفق القوانين التي توقفنا عند وقوع  الخطر أو احتماله وتشير لنا عندما يصبح الطريق سالم دون أي مخاوف ويمكننا اختيار الطريق الافضل.. لو التزمنا بتعاليم المرور الصحيحة. واشارات المرور.. اشارات ولوحات السرعة. والتزمنا  بقواعد السلامة. نعم. فالطريق الافضل له شروط. وله احتياطات وله انظمة..

 فعليك الإلتزام بها  وعدم تخطيها مهما كانت الظروف. ومهما كانت هذه القوانين شديدةٌ او صعبة.. فكي تصل الى مبتغاك. بصحةٍ وسلامة.. وبالوقت المقرر لك عليك اتباع هذه القوانين. فطريقك الافضل. لديه قوانين من أهمها  الجد والوضوح. والتفاؤل ورحابة الصدر. هذه القوانين عليك الإلتزام بتطبيقها ان كنت تريد الوصول الى افضل الطرق لتعيش حياةً هنيئة منتجة.

 نعم هذه القوانين لطريقك الحق طريقك الذي عليك ان تسير فيه من اجل تحقيق مبتغاك والسبب الذي خلقك الله له. فكن جاداً في تصرفاتك في عبادتك في عملك وسر  بخطوات واضحةٌ لتكن واضحاً كل الوضوح امام الكل. وقبل ذلك كن واضحاً مع نفسك..

كن واضحاً لما تريد واجعل هدفك واضحاً دون ان يعتليه اي غبار من شائنه اخفاء جده  فجعل خطاك واضحةٌ لك ولغيرك. خطاك واضحةٌ لمرضاة  الله  الخالق قبل ارضا المخلوقين فلتكن هذه الخطواا الواضحة خطاً في مرضاة الله لا مرضاة عباده.

فكما قيل " رضا الناس غايةٌ لا تدرك." لذلك  عليك ان تكون واضحاً في مسيرتك. وان يكون هدفك هو رضا الله سبحانه. وكن جاداً مثابراً من اجل الوصول الى هذه الطريق السامية والخالدة والجادة.

واعلم أن الله معك دائماً. لان الله مع العبد ما كان العبد معه

 احسن الظن بالباري عز وجل. الذي هو ارأف من قلب الام على ولدها احسن الظن  بخالقك فيقول الباري عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي  واعلم انه معك. يسهل لك طريقك. ويمدك بالقوة  ما دامت لديك مقومات ذلك الطريق وهو الاعتقاد والايمان الحق والبصيرة في ان ما كان لله ينمو..

 احسن الظن بمن حولك دائماً. قف عند اي تصرف يتصرفه من هم من  حولك، واجعل اشارت السماح وحسن الظن بالاخرين، هو ما يقوم تلك العلاقة بينك وبين من حولك. حسن ظنك بهم  يجعلك في سلامةٍ من ان تقع في مطبة الغيبة او الحقد او الكراهية .

وكذلك عليك ان تتحلى بالتفاؤل. عند كل استدارة ربما ستزعجك أو تأخرك ، ستجد طريقاً اقرب واوسع واسرع للوصول الى هدفك.

ما دمت تحمل معك تفاؤلاً بان الاتي اجمل وافضل. وان الله سبحانه دائماً معك.. وتحلى في طريقك برحابة الصدر، احمل معك هوية رحابة الصدر فهي تفتح لك  جميع الطرق. وتفسح الطريق لك امام كل السيطرات الصعبة ، واجعله باج دخولك الى قلوب الاخرين. والتعايش معهم والتأثر بهم والتاثير عليهم  والسير سويا  من الافضل الى الافضل .

 فباج رحابة الصدر تفتح  لك كل الطرق التي اغلقت بسبب معتركات الحياة. فان التزمت بما ذكرناه من قوانيين واشارات وحملت معك ما يسهل دخولك في جميع السيطرات،  ستصل حقاً الى جادة الصواب، وسمو المراتب.. وتفوز بالوصول إلى  افضل طريقٍ للوصول الى الكمال وهو مبتغى وجود هذا الانسان.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الطريق الافضل
إصبع على الجرح..كان شارع المتنبي ...
لا تحزن، إن الله مع الصابرين
التربية والتعليم..والأستثمار الأمثل 
عناصر قوة الشيعة التي يراد ضربها/ 8 /المراقد والمزارات
وقفة مع الأبراهيمية الجديدة 
الانتخابات القادمة.. بين الامل والخوف
لمن الملك اليوم..لله الواحد القهار..!
مقترح محمد علاوي للتعاون المشترك بين العراق ودول المنطقة
الناخب الأمريكي ونقطة نظام
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك