لمن الملك اليوم..لله الواحد القهار..!

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محمد صادق الحسيني || بالامس ———- صدام: ساحتل خوزستان في ساعات وازحف الى طهران..! مسعود رجوی: سافتح طهران واستولي على الحكم فيها..! داعش: سنهدم مشهد على ساكنيها..! بن‌سلمان: سانقل الحرب الى طهران ..! جون بولتون: سنحتفل باعياد الميلاد في طهران..! روح الله زم: ساسيطر على الاذاعة والتلفزيون..! 🌞اليوم : ———— صدام: انتهى شر نهاية وتم اعدامه... مسعود رجوی: فر من المنطقة وهلك... وما تبقى من حزبه وحزب خليلته مريم رجوي: هربوا من معسكرات صدام في بغداد وهاهم يتسولون في تيرانا وسائر عواصم الغرب بعض فتات الذل والعار... داعش: تم القضاء عليها وما تبقى من نفاياتها تاهت في البراري والقفار... بن‌سلمان: ينتظر خروج فرعون ليلحق به... السعودية: غارقة حتى اذنيها في مستنقع الحرب الملعونة في اليمن... جون بولتون: طرد من منصبه واصبح صاحب كشك لبيع الكتب في ازقة واشنطن... روح الله زم :بدل ان يسيطر على الاذاعة تم القبض عليه وينتظر تنفيذ حكم اعدامه . ترامپ: يستعد العالم ليشهد خروجه المذل وهو يصرخ امريكا فاسدة امريكا مزورة امريكا تتهددها الحرب الاهلية ... ✌🏻 *اما نحن: ففي حفظ الله ورعايته وتحت حكم الولي الفقيه الجامع لشرائط العقل والحكمة والحزم والمنطق القوي والمسلح بكل لوازم الزحف نحو فلسطين ويبقى امرك قائم سيدي حتى ظهور القائم ... فاعتبروا يا اولي الالباب