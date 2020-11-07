ترامب..خسارة وحفنة فضائح..!

حافظ آل بشارة||

عجيب امر ترامب فهو لا ديني اي علماني يؤمن بفصل الدين عن السياسة ، لكنه اليوم يستخدم الدعاء لأجل الفوز في الانتخابات ينتظر معجزة الهية تنقذه من بلدوزر بايدن !!!

وهو ايضا يعلن استعداد مليشياته المسلحة في شوارع المدن لمقاتلة منافسيه ! واشاعة الفوضى وهذا يعني انه لا يؤمن بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة ، وقد عادى ترامب الحشد الشعبي وحرض عليه بهذه الذريعة مع ان سلاح الحشد هو جزء من سلاح الدولة الرسمي .

كما ان ترامب شكك في عدالة ونزاهة الانتخابات مع ان حكومته هي التي اجرت هذه الانتخابات تخطيطا وتنفيذا واشرافا !!!

فضائح ترامب اكثر اهمية من هزيمته في الانتخابات فهل من متأمل في نفاق الظالمين والطواغيت ؟

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