سوالف اهلنا وين صارت؟!

حسن عبد الهادي العكيلي ||

في موازنة 2019 "غلق السفارات بالدول التي ليس لديها تمثيل في العراق"

تفيد المادة 31 الفقرة الخامسة، في موازنة 2019 التي حولها رئيس مجلس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي الى مجلس النواب، بغلق السفارات والبعثات في الدول التي ليس تمثيل دبلوماسي".

ونصت الفقرة الخامسة/ اولا في المادة المذكورة انه "على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات العراقية في الدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، اضافة الى انه يحق للوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول".

وتشير الفقرة الخامسة /ثانيا الى "الابقاء على تخفيض عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية العراقية الذي تم بموجب قانون موازنة 2018، فضلا عن اغلاق الملحقيات ونقلها الى السفارات من قبل وزارات (الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة، التعليم العالي)".

وتؤكد الفقرة الخامسة /ثالثا ان "وزارة الخارجية لا تتحمل نفقات الدراسة لابناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج".

وين صارت؟!