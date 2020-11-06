ترامب وبايدن كلاهما اسوأ من بعض..!

فرح المؤيد ||

ليس بيدن افضل من ترامب كلاهما اسوأ من بعض ..تقوم فكرة الفوز في الولايات المتحدة على من لديه خطة مستقبلية خلال فترة حكمه لتدمير واخضاع العرب اكثر واكثر ،ومحاربة الاسلام وتشويهه ..

اصبح لايخفى لدى الجميع ان رئيس الولايات المتحدة يستقي مهامه مباشرة من المجلس الصهيوني الاعلى اي ان من اهم مهامه هو التركيز على الشرق الاوسط وخلق الصراعات فيه واضعافه ..

الولايات المتحدة مقسمه الى ولايات وكل ولاية تنتخب رئيسها الفعلي الذي بدوره يقوم بخدمه هذه الولايه وكأنه رئيس مصغر لها ، اما رئيس الولايات المتحدة فهو مثل ضيف الشرف .

الذين فرحوا بفوز بيدن لاتفرحوا كثيرا" فلم يتم اختياره رئيسا" الا ولديه برنامج انتخابي ضد الشرق الاوسط انكل واحقر وافظع مماقدمه ترامب يعني سوف يشتغلكم ايها المصفقون اسوء ممافعل ترامب وسابقيه بكم.

ملاحظه: بيدن هذا هو نفسه من صمم الحرب على العراق .

السيد حسين الحوثي كشفهم وعرف كيف يهز نفوسهم ويحطم احلامهم ويعري مخططاتهم عندما اعلن شعار الصرخة الذي يقض مضاجعهم، لا تفكروا ان شعار الصرخه امر هين عندهم لو كان عليهم لنسفوا اليمن عن بكرة ابيه بسببها وجعلوه هروشيما ثانية، هم يفهمون ماتعنيه الصرخه وماهي نتائجها اكثر مما تفهموه ويعرفون ان احد نتائجها هو يوم المولد النبوي الشريف الذي لم تحييه دولة قط مثلما فعلت اليمن .

هي الحرب اذا" ستستمر بين الحق والباطل ولن تنتهي حتى يعلو صوت الله وتزول حكومة الشيطان .

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