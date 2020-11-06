عود ليش ساكتين؟

د.احمد جمعة البهادلي||

لقد تسبب لي ولكثير من العراقيين موضوع تأخر الرواتب بأزمة نفسية جراء ما نعانيه من ضغط واضح مع قضايا حياتية ملحة مثل دفع بدل إيجار المنزل وأجور النظافة وأجور الإنترنت وأجور المولد المنزلي وتعطيل الكثير من طموحات أبنائنا وأسرنا تحديداً في حق التعافي والبحث عن أطباء وعلاج مناسب لكثير من أمراضنا الطارئة..

أفكر برفع دعوى قضائية ضد (رئيس الوزراء العراقي وعدد من المسؤولين المعنيين بهذا الأمر) للمطالبة بالرواتب وبتعويض مالي مجز عن هذه الأضرار النفسية الكبيرة، من يشاطرني الرأي بهذه المسألة.

نحن في زمن الديمقراطية ولا يجب أن تكمم الأفواه!