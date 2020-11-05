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مشكلة العراق الوحيدة.. المسؤول الفاسد..!

54 2020-11-05

 

مهدي المولى ||

 

 نعم مشكلة العراق العويصة والتي لم يفكر أحد بحلها  هي المسئول الفاسد والتي تزداد تفاقما حتى ساد الفساد وتحكم الفاسدون  وتحول العراق الى بلد الفساد والفاسدين  وهذه حقيقة واضحة وملموسة لا يمكن لأحد   تجاهلها او إنكارها .

بل أصبح المسئول الفاسد  موضع فخر واحترام من قبل الناس على خلاف المسئول الصالح  فكان موضع  ازدراء واحتقار  حتى أصبح المسئولين الفاسدين يتباهون ويفتخرون بفسادهم علنا  وفي وسائل الإعلام  لأنهم على يقين ليس هناك من  يحاسبهم لان الجميع  أكثر منهم فسادا.

لأن   المسئول الفاسد وباء معدي من أكثر الأوبئة خطرا سريع العدوى والانتقال  فالمسئول الفاسد يفسد كل من  حوله وبالدرجة الأولى أفراد عائلته كل من له علاقة بهم.

يقول الإمام علي اذا فسد المسئول فسد المجتمع حتى لو كان أفراده صالحون   وإذا صلح المسئول صلح المجتمع حتى لو كان أفراده فاسدون.

وهذا يعني ان المسئول الفاسد  ينشر الفساد ويفسد الصالح.

من هذا يمكننا القول ان مشكلة العراق هي المسئول الفاسد مرض العراق هو المسئول الفاسد.

وهذا يعني لا حل لمشكلة العراق ولا شفاء للعراق الا بالقضاء على المسئول الفاسد وهذا ليس بالأمر الهين بالأمر السهل.

وهذا يتطلب وحدة العراقيين الأحرار ان وجد هناك أحرار مهما كان عددهم  ويصرخوا صرخة واحدة بوجه الفاسدين  ربما هذه الصرخة  في بدءها  لا تسمع لكن الاستمرار بها  ستكسر  حاجز الفساد وتحطم حصونه .

فالكثير من الجماهير لا تزال نقية طاهرة لم يلوثها الفساد والفاسدين لكنها بحاجة الى من يرشدها ويوجهها  الى الصلاح الى التقوى.

لا شك ان الفاسدين في العراق متوحدين متعاونين  متضامنين مع بعضهم البعض من مختلف الأطياف والألوان والأعراق   وما نسمع من خلافات ظاهرة مجرد حالات مفتعلة الغاية منها تضليل الشعب ومنعه من الوحدة  والتصدي للفساد والفاسدين.

لهذا يتطلب من الصالحين والصادقين في العراق ان يتوحدوا ويتعاونوا مع  بعضهم  البعض من كل الألوان والأطياف والأعراق ومن كل المحافظات  ويحطموا حصون وقلاع المكونات الطائفية والعنصرية والدينية التي أسسها الفاسدون واللصوص ويصرخوا  بوجوههم  لا للفساد لا للفاسدين وإصدار عقوبات صارمة ورادعة أخفها الإعدام  ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

 لا أعتقد هناك صعوبة في معرفة المسئول الفاسد اللص  بل هناك وسيلة وضعها الإمام علي قبل أكثر من 1400  عام حيث قال  كل مسئول تزداد  ثروته خلال تحمله المسئولية فهو لص فاسد  لا شك انها وسيلة سهلة.

كما حدد الإمام علي صفات  ومميزات المسئول النزيه الشريف الأمين  حيث قال هو( الذي يأكل يسكن يلبس أبسط ما يأكله يلبسه يسكنه أبسط الناس).

وهذا يعني ان المسئول النزيه الأمين هو الذي يضع الشعب على رأسه هو الذي يخدم الشعب.

أما المسئول الفاسد اللص هو الذي يضع الشعب تحت قدمه ويجعل منه خادما له.

فهل يمكننا  ان نكون بهذا المستوى؟!

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