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هذه هي المعارضة المحترمة..!


 

 احمد العمران الجبوري||

 

المرشح الديمقراطي في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية بايدن  تحدث عن أردوغان بأنه ديكتاتوري مستبد ، وسيعمل حال فوزه على اقصائه ومساعدة المعارضة على التخلص  منه..!

لم تستفزني العنجهية والتدخل الأمريكي في شؤون الدول ولكن ما استفزني وآلمني بحق هو موقف  المعارضة التركية بتنوعها التي علقت على هذه التصريحات..

‏محرم إنجه النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية رد على بايدن بالقول: تغيير الحكومة في تركيا ليس من عملكم وهو أمر يتعلق بالأمة التركية..!

‏وكتب أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل التركي المعارض: في هذا البلد الأمة التركية فقط هي من تقرر من يأتي إلى الحكم ومن يذهب من الحكم، نحن لا نعترف بأي قوة خارج إرادة أمتنا..!

‏زعيم حزب السعادة التركي تمل قره مولا أوغلو: تركيا تدار من داخل تركيا، لن نسمح لكم برسم سياسة بلادنا، مهما كانت مشاكلنا كبيرة نحلها فيما بيننا، نمتلك الخبرة والأهلية والتجربة لذلك، انتبهوا أنتم لمشاكلكم الخاصة..!

هذه المواقف هي في الحقيقة ما لا نفهمه ولا نعيشه ولم يتربوا عليه كل سياسيين بلداننا العربية..

الذين مع أول إختلاف تجدهم يهرولون إلى الدول المعادية لبلدانهم من أجل إحتلالها والإطاحة بمن يختلف معهم..!!

للأسف ثقافتنا السياسية تنتج سياسي بدرجة( مُخبر)، وحين يترقى يصبح سياسي بدرجة (لص)، وحين يصبح زعيم يكون قد أصبح في أعلى رتبة سياسي بدرجة (خائن)..!!

كل ذلك لأن الأزمة تتمحور في (الهوية) فعندنا ننظر للوطن ملكية خاصة، إما أن يكون لنا فقط وإما أن يصبح مجرد خرابة ومقبرة كبيرة للجميع..!

لا يوجد خطوط حمراء يلتزم الجميع بعدم تخطيها، ولا أدبيات وأخلاقيات تجبر الجميع على احترامها وتقديرها..

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