يهلك ملوكاً ويستخلف آخرين

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محمد صادق الحسيني|| وتنتصر طهران رغم انف المرجفين في المدينة.... صحيح انه " الكلب الاصفر اخو الواوي" كما يقول المثل الايراني الشهير وانه في الجوهر لا فرق بين ترامب وجو بايدن... لكن السنن الكونية ‏تقول ‏خروج ترامب من المشهد وهو قاتل سلييماني وصاحب صفقة القرن المتهافتة سيجر معه ما يلي ‏خروج نتن ياهو ‏خروج بن سلمان ‏خروج بن زايد ‏وصعود يمن الحوثيين وانصار الله وبدء العد العكسي لتحول كبير وكبير جداً في الجزيرة العربية وتالياً في شرق المتوسط ‏خادم الحرمين الشريفين الجديد ‏عبد الملك بدر الدين الحوثي واضمحلال دور العثمانية الاطلسية بقيادة اردوغان واستعادة بغداد ودمشق دورهما في مشرق جديد درة التاج فيه طهران الامام الخامنئي ‏وعندها نستعد للفصل الاخير من الهجوم الاستراتيجي لتحرير فلسطين والصلاة في القدس ‏بامامة السيد حسن عبد الكريم نصر الله