يهلك ملوكاً ويستخلف آخرين

محمد صادق الحسيني||
وتنتصر طهران رغم انف المرجفين في المدينة....
صحيح انه " الكلب الاصفر اخو الواوي" كما يقول المثل الايراني الشهير
وانه في الجوهر لا فرق بين ترامب وجو بايدن...
لكن
السنن الكونية
تقول
خروج ترامب من المشهد
وهو قاتل سلييماني وصاحب صفقة القرن المتهافتة
سيجر معه ما يلي
خروج نتن ياهو
خروج بن سلمان
خروج بن زايد
وصعود يمن الحوثيين وانصار الله وبدء العد العكسي لتحول كبير وكبير جداً في الجزيرة العربية وتالياً في شرق المتوسط
خادم الحرمين الشريفين الجديد
عبد الملك بدر الدين الحوثي
واضمحلال دور العثمانية الاطلسية بقيادة اردوغان واستعادة بغداد ودمشق دورهما في مشرق جديد درة التاج فيه طهران الامام الخامنئي
وعندها نستعد للفصل الاخير من الهجوم الاستراتيجي لتحرير فلسطين والصلاة في القدس
بامامة السيد حسن عبد الكريم نصر الله