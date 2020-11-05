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العلاقات الامريكية العراقية الى اين؟


 

صلاح التكمه جي||

 

العلاقات العراقية الامريكية مرهونة بالنقاط الأساسية التالية:

اولا: من الصعب بناء علاقات سليمة مالم تتم مراجعة دقيقة لاستراتيجية امريكا في العراق منذ 1980 و لحد الان والتي جعلت منه ساحة لحروبها في المنطقة

ثانيا: من الصعب  بناء علاقات سليمة مالم تتغير استراتيجية امريكا في العراق التي جعلت منه ساحة للازمات و الفتن و جبهة اساسية لحرب الارهاب العالمية عوضا عن منهاتن و غيرها

ثالثا: استراتيجية امريكا في العراق تمخض عنها جرائم كبيرة دفع ثمنها الالاف من الشهداء و خسائر بالبنية التحتية بالمليارات، و هذا ما اعترف به ترامب نفسه عندما قال أن احتلالنا للعراق خطا كبير، هذا الخطا لا يمكن التغاضي عنه حرصا على دم الشعب العراقي و كي لا تتكرر هذه الاخطاء الخطيرة.

رابعا: من الصعب  بناء علاقة سليمة مع امريكا وهي تعلن جهارا نهارا ان وجودها في العراق لحماية أمن اسرائيل وهذا ما صرح به ترامب في زيارته لقاعدة عين الاسد ، فأذا ارادت امريكا ان تؤسس لعلاقة سليمة فيجب ان تكون بهدف حماية امن العراق و ليس امن اسرائيل الذي يتحقق بأنشاء دولة الهيكل بخراب بابل

خامسا: العلاقة الامريكية يجب ان تكون  لصالح العراق و اعماره و علاقته مع الدول الاخرى التي تسعى لبناء محور لاعماره و ليس لتخريبه ،

 المشكلة ان امريكا تريد العراق ضمن محور التخريب و ترفض تحالف العراق مع محور الاعمار و البناء مثل الصين و غيرها

سادسا: من الصعب بناء علاقة مع امريكا و هي تتدخل في الشاردة و الواردة في الشأن العراقي، إذا  لم ترفع يدها عن حماية المحاصصة و الفاسدين و تقسيم العراق و تدمير قيمه و هويته بغزوها الثقافي و جوكريتها ، فستبقى العلاقة هي علاقة الشيطان الذي يسعى لتدمير نسيج المجتمع العراقي.

سابعا: أضف من الصعب بناء علاقات استراتيجية مع امريكا مالم تحترم مقدسات العراق ورموزه واهمها الحشد الشعبي .

ثامنا: من الصعب  بناء علاقة استراتيجية ناجحة  مع امريكا مادام لديها خدام يحملون الجنسية  العراقيه و يتربعون على مقاعد في مجلس النواب والحكومه العراقيه.. فهذه ستكون علاقة عملاء وليست علاقة استراتيجيه بين بلدين

هذا وهناك الكثير من النقاط التي تجعل من امريكا بؤرة أزمة للعراق و ليس دولة حل و نجاح وأمل لمستقبل زاهر للشعب العراقي الأبي.

 

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