خوش يحوك زوالي..!



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

عدنان جواد || اكو قرية مال كلاوجية كاعدين لا شغل ولا عمل عايشين عالكلاوات فد يوم واحد منهم كال لربعه راح اجيبلكم شغلة نعيش منها العمر كله كالوله :: توكل،، اكو قصر مال ملك بالولاية راح هذا الكلاوجي للقصر طب ع الملك سلم عليه و كاله :: يا ملكنا احنا القرية الفلانية و احنا شغلتنا نحوك زوالي و نريد نحوكلك زولية كاله :: الملك ما محتاجين زوليتك القصر متروس زوالي كاله :: ملكنا الزولية إلي نحوكها الك تختلف عن كل الزوالي اليمك ،، كاله :: شلون يعني؟ كاله :: ملكنا احنا نخلي وي الصوف مواد بحيث الزولية ما يشوفها ابن الحرام بس ابن الحلال يشوفها تعجب الملك و صدكه المهم اتفقوا على السعر و جان السعر كلش ثكيل و اتفقوا شهر و تخلص الزولية وبعد شهر اجا الكلاوجي هو و ربعه واحد يمشي ورى الثاني و جفوفهم بمستوى جتافاتهم كأنما شايلين شي و همة كلشي ما شايلين طبوا للقصر نزلوا اديهم و دفعوا الهواء كأنما يفرشون زولية ،،، وزراء الملك ظلوا واحد يكول للاخر عاشت اديهم و الثاني يكول ألوانها حلوة و الثالث يكول شغلها مرتب الكلاوجي كال للملك :: ها ملكنا شلونها الزولية؟؟؟الملك اخذله صفنه كال اخاف احجي و يكولون ابن حرام ،،،، المهم كال :: عاشت إيدكم وبالعافية عليكم الفلوس ،،، رباط سالفتنا صارت زوالي مصر أحسن من زوالي الصين وإيران، بس هي المشكلة هسة الناس بطلت تشتري زوالي وكل تفكيرها بتوفير رغيف الخبز، وإذا تنكطع الرواتب شيشتغلون، والنوب السلف والجمعيات، والدروس الخصوصي، وأبو المولد، وفلوس أبو الحصة إلي بس يأخذ فلوس وماكو مواد، وقائمة الماء والكهرباء إلي ارتفعت بالاشهر الأخيرة بالرغم لا أكو مبردة ولا سبلت ولا صوبة، وكلها واكفة على الاقتراض، ما أدري منين يقترضون، زين الأحزاب السياسية موء صارت عدها مصارف وشركات وعقارات وأموال في المصارف أغلبها سرقتها من الدولة، ليش هسة ما ترجع قسم منها وليش مستمرة بالبوك رغم حاجة الناس، على الأقل تدين الحكومة خطية ما عدها واردات، كل الواردات كانت حكومة عادل عبدالمهدي صارفتها، الحكومة إلي كانت تريد تجيب زوالي من الصين بالتصريف، والمشكلة الناس مصدكة، وهسة محد يتظاهر رغم كلشي ما متوفر، والراتب صار كل شهرين ويجوز أكثر، بس الظاهر حياكة الزوالي خوش مهنة، تسوي الحلم حقيقة. عمي يالكاظمي عاشت ايدك خوش تحوك زوالي وان شاء الله الزولية الجبيرة تحوكلنياها ع الانتخابات ،،،