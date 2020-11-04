المقالات

إصبع على الجرح..وعد الله وترامب وبايدن ..


 

منهل عبد الأمير المرشدي||

 

كان (البرفسور) عدي صدام حسين جالسا في منتجع الرضوانية يحتسي النبيذ حين جاءه (ابو وعد الله) وهو أحد ابناء عمومته من العوجة بتكريت وكان معه ولده وعد الله  وبعد التحية والسلام والتي والتيا سأله عدي عن حاجته  وما يريد ويتمنى فقال له إن ولده (وعد الله) يريد ان يلعب بنادي الرشيد لإنه لاعب (منتاز) ويلعب بفريق (العوجة) .

 وافق عدي واتصل بمدرب نادي الرشيد حينها المرحوم عمو بابا وأمره ان يدخله في التشكيلة الأساسية في المباراة القادمة . لم يكن من عمو بابا الا الإستجابة الفورية .

 كان نادي الرشيد يضم جميع لاعبي المنتخب الوطني وكانت المباراة القادمة مع نادي فلامنغو البرازيلي الذي دفعوا له كوبون باخرة نفط بملايين الدولارات حتى يأتي ليلعب في بغداد . قبل المباراة اجتمع عمو بابا باللاعبين وقال لهم بلكنته الجميلة (بابا اولا اعرفكم بزميلكم كابتن  وعد الله وهو ابن عمو للإستاذ الفاضل الله يحفظو) .

نظر اللاعبون لوعد الله فوجدوه احول العين واسنانه بين الأصفر والأسود والمكسور وشعر رأسه من النوع المقاوم لأفضل مشط في العالم,  فحمدوا الله على بلائه وأسروها بأنفسهم . أكمل عمو بابا الحديث وقال لهم ستدخلون المباراة مع نادي فلامنكوا فلا تخافوا وركزوا على اللاعب رقم عشرة (زيكو) وحاولوا ان تقطعوا عنه الكرة . ثم التفت الى وعد الله وقال له .

حبيبي كابتن انت ستلعب في قلب الدفاع وليس لك الا مهمة واحدة وهي قطع الكرة عن زيكو ولا تعطه مجال للأستحواذ على الكرة .

ثم خاطب اللاعبين جميعا مؤكدا عليهم ان لا ينسوا زيكوا ويحذروا من زيكو ولا شيء غير زيكو .

بدأت المباراة وبعد خمس دقائق فقط كانت هناك ضربة ركنية لفلامنكوا وكان وعد الله ملاصقا لزيكو ارتفع معه ليمنع الكرة عنه الا انه حولها برأسه الى الزاوية تسعين وسجل الهدف الأول على الرشيد .

لم تمض سوى اربع دقائق وكان وعد الله يتلاعب بالكرة في منطقة الجزاء وشاهد زيكوا يتجه نحوه فاراد ان يعيدها لحارس المرمى ولكن بطريقته الخاصة بالمثلث حيث سجل الهدف الثاني على الرشيد .

 قبل ان ينتهي الشوط الأول وفي خطأ آخر من وعد الله في مناولة للحارس سجل الهدف الثالث. في الإستراحة ما بين الشوطين إجتمع عمو بابا  في  اللاعبين وقال لهم . (بارك الله بكم حبايبي خوش لعبتوا بس انا عندي شوية تغيير بالخطة في الشوط الثاني عوفوا زيكو وديروا بالكم من وعد الله .) .

 رسالتي اليوم الى اهلنا الطيبين اتركوا بايدن واتركوا ترامب وليأتي من يأتي ولكن احذروا من (...) .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إستراتيجية دولية غربية وأمريكية لتصنيع مسلم مكروه 
التعليم الالكتروني بالعراق تحت المجهر 
ترامب حقيقة أمريكية
المربع الأول وأنماط العودة
إصبع على الجرح..وعد الله وترامب وبايدن ..
توهموا لضعف بصيرتهم!
وحدي لا أعرف الفائز..!
صراع من اجل البقاء
الإبحار نحو التطبيع ...
الانتخابات الامريكية 2020
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك