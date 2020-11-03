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أزمة العراق شيعته لأنهم لا ينتمون للأرض ولا للمذهب بل ينتمون للمرجع العجمي..!

91 2020-11-03

 

مهدي المولى||

 

هذا هو عنوان وشعار الحملة الإعلامية   والحرب التي بدأت  بها  عبيد وجحوش صدام  بدعم وتمويل وتخطيط من قبل آل سعود وأسيادهم آل صهيون  على شيعة العراق وكل الشيعة في الأرض خاصة بعد  انتصار الصحوة الإسلامية التي  انطلقت من العراق وانتصرت في إيران  وتمكنت من   تأسيس الجمهورية الإسلامية   والانتصارات التي حققتها المقاومة الإسلامية في العراق على قوى الظلام والوحشية وخيبت آمالهم وكسرت شوكتهم وقبرت خلافتهم الى الأبد وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة العربية والإسلامية والعالم.

  فالعراق مركز  التشيع في العالم  فيه  نمى ومنه أنطلق الى العالم والتشيع حركة أصلاحية تجديدية نشأت في زمن الرسول   لحماية الرسول  ورسالته الإنسانية الحضارية وقيمها السامية من الفئة الباغية بقيادة ال سفيان.

ومنذ ذلك الوقت والصراع مستمر بين الفئة الباغية التي تريد إطفاء نور الإسلام والقضاء عليه وعلى كل من يؤيده وبين الشيعة أهل البيت التي تحاول عدم  إطفاء نور الإسلام   والقضاء على ظلام الفئة الباغية التي ساد المنطقة  حتى تمكن التشيع  من تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران وأشرق نور الإسلام الذي بدأ يبدد ظلام الفئة الباغية وينظف الإسلام من أدران وأوساخ  الفئة الباغية خلال أكثر من 1400 عام.

صحيح ان التشيع تعرض لهجمات  إعلامية  وحربية وحشية الا انه اي التشيع لم يتعرض لمثل هذه الإساءات  وبهذا الشكل والتحدي.

( أزمة العراق شيعته  لأنهم لا ينتمون للأرض ولا حتى للمذهب   بل للمرجع العجمي).

 وهذا يعني ان هناك مؤامرة خبيثة  للقضاء على شيعة العراق  بحجة  أنهم لا ينتمون الى العراق  لأن مرجعهم  أعجمي  رغم  ان مرجعهم الإمام علي  وأهل البيت   فهل هؤلاء أعاجم   رغم ان مراجع هؤلاء الأعراب كل مراجعهم أعاجم  ابتداء بكعب الأحبار وأبو هريرة الكذاب  والبخاري ومسلم  وأبو حنيفة ومالك  وابن حنبل   وأبن عبد الوهاب وغيرهم الكثير  الكثير.

وهذا يعني ان هذه الهجمة الجديدة تستهدف الإساءة الى الرسول الكريم  الى أهل البيت  والى كل محبيهم بحجة ان هؤلاء أعاجم ومحبي  هؤلاء لا يحبون   أرضهم  لأنهم  يقلدون  مراجعهم الأعاجم  ويقصدون بهم الرسول الكريم وأهل بيته.

لا أعتب على هذه الأبواق المأجورة  الرخيصة لكن أعتب على بعض المواقع   التي كنا مخدوعين بها  فلوا  كتب شخص مثل هذا ( أزمة العراق  أكراده  سنته لا ينتمون للوطن بل لمرجعه الأعجمي) لا شك تمتنع عن نشره   ومثل هذه المواقع أثبتت أنها أكثر خطرا من المواقع المأجورة الرخيصة لأنها مصيدة   ليس إلا .

المعروف ان عبارة الأعجمي تطلق على  الذي لا يتكلم العربية لكن حقد هؤلاء الأعمى   على الرسول محمد وعلى رسالته وعلى أهل بيته جعلهم يفقدون بصرهم وبصيرتهم  ويختصرون عبارة الأعجمي على الفارسي فقط والمرجع الفارسي لا يخدم الا قومه الفرس رغم ان الفرس لم يتخذوا مرجعا  إلا  الرسول محمد والإمام علي وأهل بيت الرسول منذ اعتناقهم الإسلام  وحتى الآن (فالإمام الخميني عربي  من آل الرسول)  وهذا هو سبب حقدهم على الشيعة  لأنهم أحبوا الرسول وأهل بيته وتمسكوا برسالته الإسلامية والتزموا بقيمها الإنسانية الحضارية السامية  منذ سيطرت الفئة الباغية بقيادة ال سفيان وحتى الوهابية الوحشية بقيادة ال سعود.

ومن هذا المنطلق انطلقوا في حربهم على الشيعة في الأرض لكل من أتخذ من الرسول محمد من الإمام علي من أهل بيته مرجعا  فهو فارسي  النسب مجوسي العقيدة  لهذا قرروا ذبحه.

أحد المواطنين العرب وجه سؤال الى  مقدم برنامج  في إحدى الفضائيات العربية  ( متى تعلن مهلكة  آل سعود الحرب على إسرائيل  فكان الجواب عندما تعتنق  إسرائيل  حب الرسول محمد وأهل بيته اي التشيع.

  لهذا ليس عجبا عندما تتحالف مهلكة ال سعود وتوابعها مع الصهيونية وتجمع حولها كل المرتزقة الذين لا شرف لهم ولا كرامة وتعلن الحرب على الصحوة الإسلامية المشرقة بحجة وقف المد الشيعي لأنها على يقين ان الصحوة الإسلامية  ستقلع جذور الشر في  المنطقة وتبدد ظلامها وستبدأ مرحلة جديدة في مسيرة  المنطقة والعالم.

وهذه حقيقة ملموسة وواضحة و بدء يعيها ويدركها حتى أعداء الحياة والإنسان  ال سعود وكلاب دينهم الوهابي وكل أبواقهم الرخيصة الوضيعة.

كم أتمنى أرغب ان  أرى  هذه المواقع  حدائق تحتوي على كل أنواع الورود بكل ألوانها فالعقول لا تتفتح لا تتنور الا إذا شاهد كل الألوان واطلع على كل الآراء .

 أنا لا أطلب منكم أبدا عدم نشر مثل   هكذا وجهات نظر  لكن أطلب منكم أن تنشروا الأفكار المضادة  هذا إذا  رغبنا في خلق عقول حرة  متنورة .

هناك قول شائع ومعروف اطلع على كل شي تكون شي.

 



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