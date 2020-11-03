منجزات بطعم العدس ...... أهبِطوا مِصرَ فأن فيها ما سألتم....

خلدون علي

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انطوهم يابه عدس برمضان ، هذا مو انجاز ؟!!

بهذه الصورة التهكمية يُسوقون منجزات رجل لم تستطع ثلاث حكومات بموازنات انفجارية على تحقيقها ، بينما استطاع ان يُحققها هو وحده في ١٠ اشهر .......

انت شايف هالأيام العبادي من يطّلع يگول تصرفات حكومة الكاظمي غامضة وبيهه تخادم سياسي مع اطراف عده، او وزير المالي الحالي الي يريد يقترض ٣٧ مليار دولار!! واستخدامها في سد الرواتب الي ماصايرة حتى في افلام الكارتون.............

مو بس هاي ، ومن تسمع بكلام العبادي من يگول أيضاً احنه ما نقبل بسياسة الاقتراض لانها ترهن مصير الأجيال القادمة ، ويگول أيضاً انا سلمت عبد المهدي ١٧ مليار دولار ( جذب طبعاً) ، ومن تسمع كلامهم تگول شگد كلامهم حلو ومال واحد تكنوقراط يفتهم ما لايحته الشمس!! وهو بدورته اقترض ٢٠ مليار دولار واستهلكها بمشاريع غير انتاجية لا تسد قيمة القرض ، اي والشريفة بنت الحسن مثل ما اگول، وتگدرون تراجعون وتشوفون هذا الكلام بالمالية .......

وَعَبَد المهدي ابو العدس الي يضحكون عليه ، استطاع خلال ١٠ اشهر ان يُسدد جزء من قيمة المشاريع المتلكئة ودفع ديون الحكومة للمزارعين، الي چان العبادي يرفض ينطيهم اموالهم ، وسدد جزء من ديون الشركات النفطية وخفض الدين العام ورفع احتياطي البنك المركزي ونشط حركة الاقتصاد ......

الدين العام كان ١١٠،٤ مليار دولار عام ٢٠١٨ يعني بعهد العبادي فخفضه عبد المهدي الى ١٠٤ مليار دولار في ٢٠١٩ يعني في اقل من سنة .....

والدين الخارجي ٥٤ مليار دولار بعد ان كان ٥٩ مليار دولار و ٦٩ مليار دولار لعامي ٢٠١٧-٢٠١٨.......

عالج ٤٦٥ مشروع استثماري من مخلفات العبادي ونوري المالكي في مختلف القطاعات بقيمة مالية تجاوزت ٢٧ مليار دولار، وفرت اكثر من ٣٥٠ الف فرصة عمل في مختلف المحافظات بشكل مباشر أو غير مباشر. إضافة إلى إعادة إعلان ١٨١ مشروع مسحوب بقيمة ٢١ مليار دولار، ليكون المجموع الكلي للمشاريع التي عالجها خلال ٨ اشهر ٦٤٦ مشروع استثماري بقيمة ٤٨ مليار دولار، وتشغيل أيدي عاملة لاكثر من ٧٠٠ ألف عامل.............

رفع إحتياطات البنك المركزي خلال ١٣ شهر من ٦٤.٣ في عهد العبادي الى ٦٧.٦ مليار دولار في عهده ورفع ايرادات الدولة من ٩٠ مليار في عهد العبادي الى ٩١ مليار دولار في عهده لنفس حجم الصادرات النفطية للحكومتين في الوقت الذي انخفض في عهده سعر برميل النفط الى ٤.٥ دولار للبرميل الواحد وهذا يعني خسارة ٤ ونص مليار دولار ، يعني بالمحصلة هو محقق خلال ١٠ اشهر فارق ٥ ونص مليار دولار زيادة عن حكومة العبادي ........

وخلال فترة الجائحة شفتوا بعينكم الموظف والمتقاعد العراقي وشلون الكل يستلم رواتب بصورة طبيعية في ظل انخفاض سعر النفط الكبير وصراع السوق النفطي الدولي ، وشلون العائلة العراقية تاكل بالسلة المحلية من الخضروات والفواكة والحنطة والشعير ، والفائض الهائل من السلة الغذائية العراقية الي كلكم شفتوا شلون العراقيين يشمرون بيهه بالشارع (طماطة وخيار وغيرها ) من المواد على كثرتها ، والتي وفرت مردود مالي هائل وحافظت على عدم خروج الدولار الى الخارج وانتعاش الفلاح من خلال الاستمرار بالزراعة وتغطية السوق المحلية ،ناهيك عن ملف الزيادة في الكهرباء وزيادة واردات القطاعات الغير نفطية ......

هذه هي الانجازات الحقيقية في ١٠ اشهر وليس مثلما يسوقها اغبى عضو في خلية حزبية ويرددها الاعلام ومن على شاكلته، ناهيك عن اتفاق اطار التعاون بين العراق والصين الذي كان يُمثل طوق النجاة بالنسبة للعراقيين والذي استبدلتموه باتفاق مصر !!. المصيبة الاكبر هسه في الحكومة الحالية، ألي تريد اقتراض ٣٧ مليار دولار حتى توزع رواتب !!!! والسنة باقي منها شهرين وهاي ما صايرة بتاريخ الحكومات مال واحد ياخذ قرض ويوزعه رواتب!!......

نُكَت القُرأن شگد عظيمة لمن يَعيَها ، عندما يقول (أتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ، أهبطوا مِصرَ فأن فيها ما سألتم ، وَضُرِبَت عليهم الذلةُ والمسكنة ....).

تردون مصر مو؟!! ديالله روحوا لمصر لان فيها ما سألتم!!!