فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||
١- ثورة ضد الأحزاب/ تؤدي إلى زيادة أعدادها وفق إحصائية المفوضية!
٢- العراق يقرر تقديم النفط لمصر بدل الصين مقابل الإعمار/ والشباب ينتظرون زي أحمد البشير وتعليقه عليها!
٣- الحكومة تميل إلى الحل البديل لتأخر الرواتب/ بقطعها!
٤- السعودية تقرر استثمار الأبقار في العراق بعد فشل استثمارها/ بالانتحاريين!
٥- العراق يصدر النفط للأردن بخصم 12$/ لدعم اقتصاده!
٦- شكونا من إعطاء النفط للأردن فمنحته الحكومة للأردن ومصر/ خاف نشكو بعد ويمنحونه لليونان!
٧- الموظفون يعلنون الرضى بقطع الحصة التموينية لقاء توفير الرواتب/ اليشوف الموت يرضى بالصخونة!
٨- أصحاب المحلات في الشورجة والسنك/ يشكرون السفير الأمريكي!
٩- أصحاب شركات الصيرفة والحوالات المالية/ يشكون هذه الأيام من قلة الحماس الثوري!
١٠- الناشطون الحاصلون على التوطين/ يؤيدون رفع الخيم التي تريد الوطن!