فنتازيا نقاشية..!

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جهاد النقاش|| ١- ثورة ضد الأحزاب/ تؤدي إلى زيادة أعدادها وفق إحصائية المفوضية! ٢- العراق يقرر تقديم النفط لمصر بدل الصين مقابل الإعمار/ والشباب ينتظرون زي أحمد البشير وتعليقه عليها! ٣- الحكومة تميل إلى الحل البديل لتأخر الرواتب/ بقطعها! ٤- السعودية تقرر استثمار الأبقار في العراق بعد فشل استثمارها/ بالانتحاريين! ٥- العراق يصدر النفط للأردن بخصم 12$/ لدعم اقتصاده! ٦- شكونا من إعطاء النفط للأردن فمنحته الحكومة للأردن ومصر/ خاف نشكو بعد ويمنحونه لليونان! ٧- الموظفون يعلنون الرضى بقطع الحصة التموينية لقاء توفير الرواتب/ اليشوف الموت يرضى بالصخونة! ٨- أصحاب المحلات في الشورجة والسنك/ يشكرون السفير الأمريكي! ٩- أصحاب شركات الصيرفة والحوالات المالية/ يشكون هذه الأيام من قلة الحماس الثوري! ١٠- الناشطون الحاصلون على التوطين/ يؤيدون رفع الخيم التي تريد الوطن!